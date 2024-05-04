Ne günlere kaldık ya Rabbi! Rehabilite için köpek bireyin rızası alınmalı! Vahşi sokak köpekleri de "Tamam abi" mânâsında kuyruklarını salladığından…

Sokak köpeklerinin kontrolsüz çoğalması ve saldırgan davranışları toplumda endişeye yol açıyor. Son zamanlarda yaşanan saldırılar, sokak köpeklerinin rehabilitasyonu konusunu gündeme getirdi. Tartışmalar, sokak köpeklerinin rehabilitasyonunun etkinliği ve güvenliği üzerine yoğunlaşırken, Star yazarı Yakup Köse’den ironik bir yazı geldi. “Belediyeler vahşi sokak köpeklerini alıp ‘Bir daha yapmam tamam mı’ diye onları rehabilite ediyorlar. Vahşi sokak köpekleri de ‘Tamam abi’ mânâsında kuyrukları salladığından alındıkları yerlere bırakılıyorlar. Belediye ekiplerinin ardından kuyruk sallayarak çoluk çocuk parçalamaya devam... Halk artık kendi başının çaresine bakma noktasına geldi. İlgili kanun maddesi tekrar düzenlenecekmiş. İnşaallah bu sefer de ‘köpeğin rızası olmadan rehabilite edilemez’ diye bir madde konulmaz” diyen Köse, yazısında şunları kaydetti:

“Kasaptan aldığı kanlı kemik parçalarını lüks arabasının bagajına doldurup, ikâmetinden kilometrelerce uzaklıktaki 'patili dostları'na verip vicdanlarını tatmin edenler güvenlikli evlerine dönerken...

Çocukları güvenlikli evlerinden servislerle alınıp servislerle bırakılırken nereden bilecekler?

Neyi mi?

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Oturdukları güvenlikli sitelerden kilometrelerce ötede kanlı kemiklerle besledikleri 'patili dostları'nın parçaladığı çocukların acısını!

Neyi mi?

Daha şafak sökmeden işe gitmek için yola düşmek zorunda olan insanların yaşadıkları korkuları!

Köpeğe tapılan sapkın bir dönemdeyiz. Bunun adı hayvan sevgisi değil. Sokak köpekleri tarafından parçalanmış çocuklara sövüp suçlayan ruh hastaları ellerini kollarını sallayarak aramızda geziyorlar. Ne yazık ki yetkili merciler, sokak köpeklerinden daha tehlikeli olan bu varlıkların oluşturdukları tehlikenin farkında değiller.

Bu ruh hastaları için varsa yoksa köpek. Hayvan sevmiyorlar, sadece köpeğe tapıyorlar. Gerçekten hayvan sevseler, sokak köpeklerin parçaladığı kediyi, koyunu kuzuyu da dert ederler. "Ne yapalım doğanın kanunu böyle" diyorlar. Eh o zaman insanlar da kendilerine saldıran köpekleri öldürdüğünde bir yerlerinizi yırtıp yaygara yapmayacaksınız. Her canlı gibi insanın doğasında da kendini korumak için öldürmek vardır!

Ben böyle yazınca köpektaparlar hemen saldırıya geçiyorlar. Hakkımda suç duyurularında bulunuyorlar, tehdit ediyorlar. Benim gibi hayatı cezaevlerinde geçmiş birini mahkemeyle veya başka bir şeyle korkutmak da ayrı bir ahmaklık!

Mâlûmunuz 2021 yılında Hayvanları Koruma Kanunu güncellendi. Her ne kadar kanun maddesinin adı Hayvanları Korum olsa da yapılan güncellemeyle kanun Vahşi Sokak Köpeklerini Koruma Kanunu oldu. Anlaşılan kanunu güncelleyenler de gerçek hayat içinde değiller. Gerçek hayatın içinde olsalardı, saldırgan köpekler belediyeler tarafından rehabilite edilip tekrar alındıkları yere bırakılacaklardır diye izandan uzak bir kanun maddesini yazmazlardı!

Belediyeler vahşi sokak köpeklerini alıp "Bir daha yapmam tamam mı" diye onları rehabilite ediyorlar. Vahşi sokak köpekleri de "Tamam abi" mânâsında kuyrukları salladığından alındıkları yerlere bırakılıyorlar. Belediye ekiplerinin ardından kuyruk sallayarak çoluk çocuk parçalamaya devam...

Halk artık kendi başının çaresine bakma noktasında geldi. İlgili kanun maddesi tekrar düzenlenecekmiş. İnşaallah bu sefer de "köpeğin rızası olmadan rehabilite edilemez" diye bir madde konulmaz!

İnternette çok dolaşan bir video var. Sokakta gözaltı işlemi yapan polislere oradan geçen bir kadın "Bırakır mısınız, beyefendi gözaltına alınmak istemiyor" diyor ya, işte o neviden bir kanun maddesi beklemiyor da değilim: "Bırakır mısınız, köpek birey rehabilite edilmek istemiyor!" ”