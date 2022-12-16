Ne grip, ne covid! Uzmanı uyardı dikkat: Süper enfeksiyon nedir? Bebeklerde kanda enfeksiyon neden olur ve kaç günde geçer?

Hastanelerde yoğunluk oluşmasına neden olan virüsün girip ve covid-19'a pek benzemediğini belirten Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, bunu klinik olarak ayırt etmenin çok zor olduğunu söyleyerek, laboratuvar olarak da covid-19 testlerinin büyük kısmının negatif geldiğini ancak covid-19 testlerinin negatif olmasının, covid-19 olmadığımız anlamına gelmediğini söyledi. Prof. Dr. Şevket Özkaya “Klinik olarak; Grip virüsü normalde 2 veya 3 gün sürer ve bulaştırıcılığı bir iki günde biterdi. Ama şimdi evde biri hasta oluyor ve 1 hafta 10 gün içinde tüm ev hastalanıyor ve günlerce sürüyor. Artık 3 yıldır hepimizde subklinik dediğimiz bir virüs yükü oluştu. Covid-19 salgını öncesi bizi hasta etmeyecek düzeyde aldığımız grip ve solunum yollarımızı etkileyen virüsler, artık bizi daha kolay hasta etmeye başladı. Yani hastalığa yakalanma eşik değerimizi düşürdü. O yüzden uzadıkça uzuyor bu durum” ifadelerini kullandı.

“Vitamin takviyesine gerek yok, dinlenmek yeterli”

Covid-19'un diğer virüslere karşı bağışıklığımızı da olumsuz yönde etkilediğine de değinen Prof. Dr. Şevket Özkaya, “2 yıl, çok izole bir hayat sürdük. Maske ve temizliğe o kadar özen gösterdik ki 3 yılda vücudumuz mikroplarla savaşma özelliğini unuttu. Bundan sonra alacağımız en akılcı önlem; kendinizi halsiz hissettiğinizde, eklem ağrıları ve ateş şikayetlerimiz olduğunda 2 gün dinlenmek ve kendinizi izole etmek” diyerek sözlerine devam eden Dr. Şevket Özkaya, salgının başında bağışıklık sistemini güçlendirmek için D vitamini başta olmak üzere vitamin tüketim çılgınlığı yaşandığını ancak bunun virüse hiçbir faydasının olmadığını hatırlattı. Dr. Özkan, normal beslenme, bol sıvı ve günlük yeterli meyve ve sebze tüketiminin yeterli olduğunu ifade ederek, ekstra bağışıklık sistemini güçlendirecek bir şey kullanmaya gerek olmadığını, bu hastalıkta temel olan vücudu yormadan, mümkün olduğunca dinlenmek olduğunun altını çizdi.

“Süper enfeksiyona yakalanan bir çocuk ve yetişkinde tedavi nasıl olmalı”

Çocuklarda bu hastalığın daha risksiz olduğuna değinen Şevket Özkaya “Ateş, kusma ve halsizlik 3 gün sürüyor. Ciğerlerine inmesi halinde öksürük ve hırıltılı başlıyor. Çocuklarda bu şikayetler üzücü elbette ama ciddi bir hastalık oluşturmuyor. Çocuklarda şu anda bronşit ve astım yaygın olarak görülüyor. Ancak çocuklar hastalıklarını tam olarak ifade edemedikleri için bir hekime danışılması şart. Bu virüste esas sorunu anne ve babalar yaşıyor hem şikayetler çok uzuyor hem de ev ve iş kalitesi etkileniyor. Ama neyse ki ciddi akciğer tutulumu artık eskisi gibi değil” şeklinde konuştu.

“Süper enfeksiyon” dan nasıl korunacağız”

Maskeye geri dönme zamanının geldiğine işaret ederek, korunmanın maske ve mesafe olduğunu belirten Dr. Özkaya, evde takmaya gerek olmasa da toplu yerlerde ve özellikle toplu taşımada mutlaka maske takılmasını önerdi. Özkan son olarak, grip aşısını da 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan ve risk altında bulunan sağlık çalışanlarına öneriyoruz diyerek sözlerini tamamladı.

Çocuklarda enfeksiyon ne iyi gelir?

Çocukların geçirdiği hastalıklar belirli bir düzeyde olduğunda bağışıklık sistemlerinin kuvvetlenmesine zemin hazırlar...

Çocukluk Çağı Enfeksiyonlarında Tanı ve Tedavi

Enfeksiyona neden olan hastalıklar konjenital ya da doğum sonrası direkt ve indirekt bulaş ile olur. Anneden çocuğa plasenta yoluyla geçen enfeksiyonlar konjenital enfeksiyonlardır. Enfeksiyonların tanısında bir patojen olduğu için, yapılan tetkiklerde patojen ya da patojeni yok etmek için vücudun oluşturduğu antikorlar aranır. Hemogram testi, sürüntü testi, deri kazıntı örneği, dışkı ve idrar örneği, balgam örneği, serolojik testler tanı için önemlidir. Hastalığın tanısı konulduktan sonra doktor tavsiyelerine uyulması, patojene özgü ilaçların düzenli kullanılması, hijyene normalden daha fazla dikkat edilmesi gerekir. Bakteriyel enfeksiyonlarda düzenli antibiyotik kullanılırken; viral, paraziter ve mantar enfeksiyonlarında antibiyotikler reçete edilmez. Hastalığın en kısa sürede geçirilmesi ve tam iyileşme görülmesi için iyi yıkanmış çiğ sebzeler tüketmek, kıyafet temizliğine dikkat etmek, temiz su tüketmek, yeterince istirahat etmek, dengeli beslenmek, normal sıcaklıklarda bir odada bulunmak tavsiye edilir. Hekim kontrolünde ve ilaçların düzenli alımıyla enfeksiyonlar öngörülen sürelerde vücuttan atılır.

Çoçuk enfeksiyon hastalıkları neye bakar?

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları'nın yan dal bölümlerinden biri olup, bu birim çocukluk yaş grubunda virüs, bakteri, mantar, parazit vb enfeksiyon etkenlerinin neden olduğu hastalıkların modern tıp kapsamında tanısı ve tedavisi ile ilgilenir.

hangi hastalıkları kapsar?

Soğuk algınlığı, kızamık, kızamıkçık, suçiçeği, siğil, uçuk, hepatit, üst ve alt solunum yolu enfeksiyonları, çocuk felci, HIV, HPV, kuduz viral enfeksiyonları kapsar.

Bebeklerde enfeksiyona ne iyi gelir?

Kanda çıkan enfeksiyon karşı antibiyotik tedavisi başlanmalıdır. Bununla birlikte bebeklere sıvı takviyesi yapma da çok önemlidir. Bebeğin sıvı dengesini sağlayacak bir beslenme düzeni oluşturulmalıdır. Eğer bebeklerde oksijen sıkıntısı var ise oksijen tedavisi yapılmalıdır.

Bebeklerde enfeksiyon kaç günde geçer?

Kanda enfeksiyon, halk arasında genel olarak kan zehirlenmesi olarak adlandırılır. Çeşitli nedenlere bağlı olarak görülebilmektedir.

Çoçuklarda kanda enfeksiyon neden olur?

Diğer bir yandan bebeklerin vücudunun herhangi bir yerinde olan enfeksiyon kanda ki enfeksiyona da sebep olmaktadır. Bakteri, parazit ve mantarlar bebeklerin kanlarındaki enfeksiyonun en temel sebebi olmaktadır.

Bebeklerde Kanda Enfeksiyon Neden Olur ve Kaç Günde Geçer? İşte detaylar...

Bebeklerde kanda enfeksiyonun olması çeşitli nedenlere bağlı olabilmektedir. Bu nedenler şu şekilde sıralanabilir;

- Akciğer enfeksiyonları, zatürre ve bronşit gibi akciğeri tutan mikroplardan kana yayılım gözlenebilmektedir.

- İdrar yolları iltihabı, bebeklerde kan enfeksiyonun çıkmasına neden olan bir diğer sebep olarak sayılmaktadır.

- Böbrek enfeksiyonları, böbreklerin tutulmuş olduğu bazı enfeksiyonlar kan içerisinde enfeksiyonun gelişme göstermesine neden olabilir.

- Boğaz enfeksiyonu, su çiçeği, ve grip gibi boğazda duran ve enfeksiyona yol açan hastalıkların sonucu olarak kanda enfeksiyon gelişimi gözlenebilmektedir.

- Sindirim ile ilgili olan enfeksiyon problemleri, karın bölgesindeki enfeksiyonlara bağlı olarak kanda enfeksiyona sebep olabilmektedir.

Kanda enfeksiyon bulunması mikroplar ile ilgili bir sıkıntı olmasından dolayı hızlı bir şekilde ve en kısa sürede tedavi edilmesi önem arz eden bir durumdur. Hekimler, bebeklere uygun olan enfeksiyon testlerini yaptıktan en kısa süre sonra tedaviye geçmektedir.

Bebeklerde Kanda Enfeksiyon Belirtileri Nelerdir?

Kanda enfeksiyon meydana gelmesi hastalarda belirtiler ani bir şekilde meydana gelebilir. Hastalığın ilerleyişi de hızlı bir şekilde olabilir. Kanda enfeksiyonun bulunma durumunda ilk önce başlangıç belirtileri denilen bazı bulgular meydana gelebilir. Bu belirtiler şu şekilde sıralanabilir:

- Titreme, yüksek ateşe bağlı olarak üşüme hissi oluşur ve buna bağlı olarak titreme durumu görülür.

- Yüksek ateş ve kanda enfeksiyonun birlikte olması en sık belirti olarak görülmektedir. Vücut bir savunma hali olarak ateş yükselmesine neden olmaktadır.

- Kalp atışında hızlanma olması, mikropların artış göstermesine bağlı olarak vücut içerisinde dağılan oksijenin azalmasından dolayı oksijen kan ile taşınır. Bu sebepten dolayı vücuda gitmesi gereken kanda artış gözlenir. Buna bağlı olarak da kalp atışının hızlandığı görülür.

Mide bulantısı ve kusma, sindirim sistemine geçmiş olan organizmalar mide problemlerine neden olabilir.

- İdrarda azalma olması, kan akımı az olduğundan dolayı idrarda azalma olmaktadır.

- Kan akımında yetersizlik olması, kanda artış gösteren mikroplara bağlı olarak kanda azalma gösterir.

- Ciltte görülen kırmızı noktalar, vücuda yayılmış olan mikropların cilt üzerinde tepkisel olarak kırmızı nokta olarak meydana gelmesi, kanda enfeksiyon belirtilerinden biri olarak bilinmektedir.

Bebeklerde Kanda Enfeksiyon Hastalığı Tedavisi Nasıldır?

Kanda enfeksiyon hastalığının tedavisi olarak ise hastalığın ne durumda olduğu önemli olan bir noktadır. Hastalık ilerlemişse daha ayrıntılı ve kesin sonuçlar elde edilmesi adına ileri işlemler uygulanabilir. Ancak ilaç tedavisi ile de tedavisi olabilen bir hastalıktır. Bunun yanı sıra oksijen tedavisi, hacim arttırıcı gibi tedavi yöntemleri de uygulanmaktadır. Tedavi edilmediği takdirde ciddi sonuçlar doğurabilir. Bu sebepten dolayı en kısa süre içerisinde teşhis edilip tedavi altına alınması gereken hastalıklardan biri olarak bilinir.