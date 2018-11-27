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Ne gazları var ne paraları... Fakat imzaları attılar

İtalya ve Siyonist İsrail boru hattı için anlaşma imzaladı. Siyonist Rejim Enerji Bakanı finansörü olmayan projeyle ilgili ”Bizim gazımız bu hattı dolduramaz” dedi.

27 Kasım 2018 Salı 09:49
Ne gazları var ne paraları... Fakat imzaları attılar

İsrail, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Yunanistan ve İtalya, Doğu Akdeniz gazının Avrupa'ya Akdeniz altından yapılacak boru hattıyla gönderilmesi için işbirliği anlaşması imzaladı. East-Med adlı boru hattı projesinin finansmanı için bir yıla ihtiyaç duyulduğu kaydedilen haberde, boru döşeme işleminin ise 5 yıl süreceği ifade edildi. 

“Finansör yok”

Boru hattının inşaatında teknik ve finansal güçlüklerle karşılaşılacağı belirtiliyor. Gelecek hafta AB'nin onayına sunulması beklenen anlaşmanın, Şubat 2019'da onaylanabileceği değerlendiriliyor. Yıllık 20 milyar metreküplük kapasiteye sahip olacak hattın inşası için gerekli yatırım miktarı, yaklaşık 7 milyar dolar olarak hesaplanıyor. İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz, “Boru hattının, yalnızca İsrail'de keşfi yapılmış gaz rezervlerinden elde edilecek doğalgazla doldurulabilmesi mümkün görünmüyor” dedi.

 

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 09:49
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