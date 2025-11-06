  • İSTANBUL
Dünya Ne Filistin ne İran! İsrail bu kez o ülkeyi vurdu
Dünya

Ne Filistin ne İran! İsrail bu kez o ülkeyi vurdu

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Ne Filistin ne İran! İsrail bu kez o ülkeyi vurdu

Kandan beslenen terör devleti İsrail, Lübnan’ın güneyine yeni saldırı düzenledi.

Lübnan basınında yer alan haberlere göre; İsrail ordusu, ülkenin güneyinde yer alan Sur kentindeki Tora ve Abbasiye arasındaki bölgeye, insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenledi.

Saldırının ardından, bölgeye sağlık ekiplerinin sevk edildiği belirtildi.

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada ise gerçekleştirilen saldırının hedefinin Hizbullah'ın altyapısı olduğu iddia edildi.

