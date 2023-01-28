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Gündem Ne ekersen onu biçersin! Diyarbakır annelerine gitmeyen Ekrem'e kepenkli cevap
Gündem

Ne ekersen onu biçersin! Diyarbakır annelerine gitmeyen Ekrem'e kepenkli cevap

İstanbullular hizmet bekliyor, Ekrem İmamoğlu geziyor. İki defa Diyarbakır'a gidip; görmezden geldiği Diyarbakır annelerini ziyaret etmeyen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Bursa Kapalıçarşı esnafı kepenk indirerek cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2023-01-28 15:23:00 -

İstanbul'da tramvaylar raydan çıkarken, metrobüsler bozulurken, İETT otobüsleri yolda kalırken CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sağda solda geziyor.

Hizmet bekleyen İstanbulluları kendi başlarına bırakıp aklınca cumhurbaşkanı adaylığına oynayan İmamoğlu, bu kez Bursa'dan çıktı.

Ne ekersen onu biçersin!

Daha önce iki defa Diyarbakır'a gidip; görmezden geldiği Diyarbakır annelerini ziyaret etmeyen Ekrem İmamoğlu'na Bursa Kapalıçarşı esnafı kepenk indirerek cevap verdi.

Ancak havlucular çarşısı girişinde toplanan kalabalık; İmamoğlu ve yandaşlarını Başkan Erdoğan sloganlarıyla karşıladı.

Camideki tepkinin şokunu yaşayan İmamoğlu bir şokta çarşıda yaşayınca esnaf ziyaretini yarıda kesmek zorunda kaldı.

İmamoğlu'nun ziyareti öncesi kepenk kapatan çarşı esnafı havlucular çarşısı ile bıçakçılar çarşısının bağlantı noktasına adeta etten duvar örüp aşağıya geçişe izin vermedi.

İki grup arasında yaşanan gerginliğe polis ekipleri araya set çekerek önlem aldı.

Esnafın eşyalarına zarar verdiler

Bazı esnaflar iş yerlerinin önünü kapatmaması için zaman zaman kalabalığı uyarırken İmamoğlu ile görüşmek istemeyen bir esnafında iş yerinin önündeki eşyalarına zarar verildi.

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