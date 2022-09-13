Ne dolar ne euro ne de altın! Ev hanımları parasını o para birimine yatırmaya başladı

Yatırım tercihleri arasında Türk lirası da yer alan Japon ev kadınlarının son dönemde yeni bir para birimine daha çok yatırım yapıyor. Veriler bireysel Japon yatırımcıların dolar yerine Meksika pesosunu tercih ettiklerine işaret ediyor.

Meksika pesosu, ülkesinin yüksek faiz oranlarını ve para biriminin güçlü performansını beğenen Japonya'da giderek daha çok ilgi çekiyor.

Japonya'da bireysel yatırımcıların pozisyonlarına bakıldığında yatırımcıların Tokyo Borsası'nda işlem gören 14 para birimi arasında nette en büyük uzun pozisyonlarının Meksika pesosunda olduğu görülüyor.

Net uzun pozisyonlar bu yıl iki katından fazla artarak 50,7 milyar yene (360 milyon dolar) ulaştı. Meksika pesosunun ardından net uzun pozisyonlarda ikinci sırada Güney Afrika randı geliyor.

Meksika pesosu, Japon bireysel yatırımcılarını Japonya Merkez Bankası'nın uyumlu politikası nedeniyle yerel olarak yen ve sıfıra yakın faiz oranlarından muzdarip oldukları bir zamanda ekstra getirilerle cezbetti.

Meksika para birimi, Türk lirasından sonra 14 para birimi arasında en yüksek faiz oranlarına sahip, ancak peso bu yıl TL'yi neredeyse yüzde 40 puan geride bıraktı.

Geçen ay politika faizini tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkaran Meksika Merkez Bankası, Fed'in sıkılaşmasını takip etmeye devam edecek.