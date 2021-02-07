Ne diyeceğini şaşırdı! CHP'li Canan Kaftancıoğlu'nu terleten taciz sorusu

CHP'de taciz ve tecavüz olayları üzerine vatandaşın tepkisi devam ediyor. Parti yöneticileri ve vekiller bu konuda sessiz kalırken, bir vatandaş yaşananları CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na sordu.

Kaftancıoğlu kaçamak cevaplar verdikçe konuya hakim olduğunu söyleyen ve CHP il başkanını zorlayan vatandaş birçok soru sormasına rağmen Kaftancıoğlu'ndan yine de ahlaksız saldırılara karşı net bir tavır ve cevap gelmedi.

"Canan hanım bir tepkiniz olacak mı?"

"Canan hanım CHP'deki Taciz ve tecavüz olaylarına bir tepkiniz olacak mı?" sorusuna Kaftancıoğlu, "Herkesin tepkisi olması lazım. Tepki kadın kim olursa olsun, nerede mağdur olursa olsun anında gereği yapılır ve o kadının yanında olunur." cevabını verdi.

"Madem bu kadar duyarlısınız neden sosyal medya hesabınızdan tepki göstermediniz?" sorusuna da "Ben gösterdim dikkatli takip edin." diyerek cevap verdi.

"Tacizci kankanızdı"

Vatandaş bu cevaptan sonra Kaftancıoğlu'na, "Siz her şeyi örtbas etmekte ustasınız. 12 olay yaşandı bir tanesine sesiniz çıkmadı. Maltepe'de yaşanan olayda tacizci kankanızdı." diyerek tepkisini dile getirdi.