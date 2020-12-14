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Dünya Ne diyeceği merakla bekleniyordu! Ruhani'den Türkiye ve Erdoğan açıklaması
Dünya

Ne diyeceği merakla bekleniyordu! Ruhani'den Türkiye ve Erdoğan açıklaması

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan'da okuduğu şiire ilişkin bir açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-12-14 17:14:00 - 2020-12-14 17:16:42
Ne diyeceği merakla bekleniyordu! Ruhani'den Türkiye ve Erdoğan açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan'da okuduğu şiir sonrasında Tahran ve Ankara arasında gerilim yaşanmıştı. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani konuyla ilgili ilk kez açıklama yaparak "Erdoğan ile olan kişisel ilişkilerimiz, bölgesel birçok işbirliği platformundaki beraberliğimiz ve Güney Kafkasya'da sorunlara kalıcı çözümler üretmek için İran'ı davet etmiş olmasından da yola çıkarak, şiiri o amaçla okumadığını açıkça söyleyebilirim. Mesele kapanmıştır." ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan işgalindeki Azerbaycan topraklarının kurtarılması dolayısıyla önceki gün Azadlık Meydanı'nda düzenlenen Zafer Geçidi Töreni'nde Şair Bahtiyar Vahapzade'nin "Topraktan pay olmaz" şiirinden bir bölüm okuması İran'ı rahatsız etmiş ve Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi, İran Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı.

Mesele kapandı

Bu adımdan sonra Ankara ve Tahran arasında gerilim yaşandı. Gerilim sonrası İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ilk kez konuştu. Ruhani "Sayın Erdoğan'ın okuduğu şiir, toprak bütünlüğümüzü veya egemenliğimizi tehdit etmiyor. Türk yetkililerin yaptıkları açıklamaları tatmin edici buluyorum. Türk Dışişleri Bakanı, Dışişleri Bakanımıza Erdoğan'ın kastettiği şeyin bu olmadığını söyledi. Erdoğan ile olan kişisel ilişkilerimiz, bölgesel birçok işbirliği platformundaki beraberliğimiz ve Güney Kafkasya'da sorunlara kalıcı çözümler üretmek için İran'ı davet etmiş olmasından da yola çıkarak, şiiri o amaçla okumadığını açıkça söyleyebilirim. Mesele kapanmıştır." dedi.

İran basınında Türkiye ve Erdoğan karşıtlığı yapılmıştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan'ın Zafer Günü'nde Aras türküsünü okuması sonrası İran'da skandal haberler yapıldı. İran basınında atılan 22 manşette de Erdoğan'a hakaretlerde bulunuldu.

İran meclisinde yaşanan kavga

225 İranlı milletvekilinin; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Zafer Geçidi Töreni'nde okuduğu şiire haddi aşan ifadelerle 'kınama' mektubu yayımlamasından sonra İran Parlamentosu'nda İranlı ve Azerbancanlı milletvekilleri arasında kavga yaşanmıştı.

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