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Dünya Ne diyeceği merak ediliyordu! Trump'tan Azerbaycan Ermenistan çatışmasına ilk açıklama
Dünya

Ne diyeceği merak ediliyordu! Trump'tan Azerbaycan Ermenistan çatışmasına ilk açıklama

Azerbaycan'la Ermenistan arasında yaşanan çatışmaya ilişkin ABD Başkanı Donald Trump'tan ilk açıklama geldi. Trump, 'O bölgede çok iyi ilişkilerimiz var ve (çatışmaları) durdurabilecek miyiz bakacağız.' dedi.

Yeniakit Publisher
2020-09-28 16:54:00 - 2020-09-28 17:07:42
Ne diyeceği merak ediliyordu! Trump'tan Azerbaycan Ermenistan çatışmasına ilk açıklama

Ermenistan'ın Azerbaycan bölgelerine saldırması sonrası başlayan çatışmalar dünya gündeminin birinci sırasına yerleşti. Azerbaycan, Ermenistan'ın alçak saldırılarına misliyle cevap verirken, Ermeni ordusu çok ağır kayıplar aldı. Azerbaycan, çok sayıda bölgeyi Ermeni işgalinden kurtararak öldürülen Ermenistan askerlerinin isimlerini tek tek açıkladı. Konuyla ilgili ne söyleyeceği merak edilen ABD Başkanı Donald Trump'tan ise açıklama geldi.

Trump'tan açıklama

Trump Beyaz Saray'da yaptığı basın toplantısı esnasında Azerbaycan-Ermenistan çatışmasına ilişkin konuştu. Gelişmelerden haberdar olduğunu söyleyen Trump, durumu dikkatlice izlediklerini belirterek, ''O bölgede çok iyi ilişkilerimiz var ve (çatışmaları) durdurabilecek miyiz bakacağız.'' dedi. Trump'ın Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmada nasıl bir duruş sergileyeceği ise merak konusu oldu.

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