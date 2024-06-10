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Spor Ne çektin be moderatör! Ahmet Selim Kul'un suyuna da çökmüşler
Spor

Ne çektin be moderatör! Ahmet Selim Kul'un suyuna da çökmüşler

Yeniakit Publisher
2024-06-10 13:31:00 -

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile başkan adayı Aziz Yıldırım'ın katıldığı yayında konuşturulmayan moderatör Ahmet Selim Kul'un, suyunun da içildiği ortaya çıktı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile başkan adayı Aziz Yıldırım 6 yıl aranın ardından bir araya geldi.

Koç ile Yıldırım, seçim öncesi Habertürk'te canlı yayına çıktı. 

Yayında moderatör Ahmet Selim Kul'un hiç konuşturulmaması dikkatlerden kaçmadı.

Yayında konuşturulmayan Kul'un suyunun da Ali Koç tarafından içildiği görüldü.

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