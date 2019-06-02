Ne çektin be İzmir! Tunç Soyer akmayan suya indirim yaptı

Murathan Seyitoğlu Ankara İzmir’de olmayan, musluklardan akmayan su tarife fiyatlarına indirim geliyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 01 Temmuz 2019’dan itibaren evlerde kullanılan suya indirim yapılacağını açıkladı.

Tunç Soyer, sosyal medya hesabından duyurdu!

Konu hakkında açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medya hesabı Twitter'dan şunları söyledi:

“Bir bayram haberimiz var!

İzmirli suyu artık daha ucuz kullanacak. 13 metreküpe kadar metreküp birim fiyatı 4.81 lirayken, yeni düzenlememizle 4.33 lira, yani yüzde 10 daha ucuz olacak. İzmir’e hayırlı olsun.”

Tunç Soyer’den olmayan suya indirim!

İzmir’in ucuz ve sağlıklı suya erişimi için yoğun bir şekilde çalıştıklarını iddia eden Tuç Soyer, yapılacak olan yeni düzenlemeyle dar gelirli vatandaşların yanında olmayı ve su tasarrufunu teşvik etmeyi amaçladıklarını ifade etti.

CHP’li Soyer’e sosyal medyadan tepki yağdı

CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “Bayram müjdesi” olarak, İzmirlilerin bütçesine katkıda bulunmak ve su kaynaklarının tasarruflu kullanılması amacıyla su tarifesinin 1 Temmuz 2019 tarihinden geçerli olmak üzere yüzde 10’luk indirim duyurusunun ardından sosyal medyada ardı ardına tepkiler yükselmeye başladı.

Tunç Soyer’e sosyal medyadan gösterilen iş o tepkiler: