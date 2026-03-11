‘Ne bakıyorsunuz hiç mi hırsız görmediniz?’ Deepfake teknolojisi siyaseti vurdu

  • İSTANBUL
Giriş Tarihi:

Yapay zeka teknolojisinin geldiği son nokta, siyaset dünyasını da "montaj" ve "deepfake" tartışmalarının tam ortasına itti. Sosyal medyada hızla yayılan ve CHP'li Ekrem İmamoğlu'na ait olduğu iddia edilen yapay zeka ürünü video, izleyenleri hayrete düşürdü.

Videoda, İmamoğlu’nun bir mahkeme salonu veya benzeri bir resmi ortamda, elindeki dosyalarla etrafındakilere seslendiği görülüyor. Yapay zeka ile oluşturulan bu sahte görüntülerde, İmamoğlu’na atfedilen skandal ifadeler ve itiraflar şu şekilde özetleniyor:

"Hiç mi hırsız görmediniz?"

Paylaşılan montaj videoda, İmamoğlu figürünün etrafındakilere dönerek, "Ne bakıyorsunuz oğlum, hiç mi hırsız görmediniz?" dediği duyuluyor. Konuşmanın devamında ise Batı'dan beklediği desteği bulamadığını ima eden şu sözlere yer veriliyor: "Zaten İngilizler de sattı beni. Ben nereden bileyim Reis'in beni silkeleyeceğini? Anladım ki Reis adamı silkeler. Kurban olam, söyleyin Reis affetsin beni."

Fitneye geçit yok: Vatandaş dikkatli olmalı

Söz konusu video, sosyal medyada mizah ve eleştiri amacıyla paylaşılsa da, yapay zekanın gerçekliği ne kadar manipüle edebileceğini bir kez daha gözler önüne serdi. Uzmanlar, özellikle seçim süreçleri ve siyasi gerilim dönemlerinde bu tür "deepfake" içeriklerin toplumu kutuplaştırmak ve yanlış yönlendirmek için birer silah olarak kullanılabileceğine dikkat çekiyor.

meleknur

İCRAAT YOKKEN İKİNCİ KEZ NASIL SEÇİLDİ? CİDDİ ARAŞTIRILMALI? BİR MUHTAR EFENDİ BİLE MAHALLESİNİ İHMAL ETSE İKİNCİ KEZ SEÇİLEMİYOR

Ünsal

Ey mahkeme, ey savcı, ey adalet bakanı size sesleniyorum.Ekrem imamoğlu gibi yargılanan kim var.Bu adam tam şovmen. Ama mesele mahkemelerin bu şovmenlere izin verilmesi.Bundan sonraki duruşmaları bari sebgis aracılığı ile yapın
