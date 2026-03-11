‘Ne bakıyorsunuz hiç mi hırsız görmediniz?’ Deepfake teknolojisi siyaseti vurdu

Videoda, İmamoğlu’nun bir mahkeme salonu veya benzeri bir resmi ortamda, elindeki dosyalarla etrafındakilere seslendiği görülüyor. Yapay zeka ile oluşturulan bu sahte görüntülerde, İmamoğlu’na atfedilen skandal ifadeler ve itiraflar şu şekilde özetleniyor:

"Hiç mi hırsız görmediniz?"

Paylaşılan montaj videoda, İmamoğlu figürünün etrafındakilere dönerek, "Ne bakıyorsunuz oğlum, hiç mi hırsız görmediniz?" dediği duyuluyor. Konuşmanın devamında ise Batı'dan beklediği desteği bulamadığını ima eden şu sözlere yer veriliyor: "Zaten İngilizler de sattı beni. Ben nereden bileyim Reis'in beni silkeleyeceğini? Anladım ki Reis adamı silkeler. Kurban olam, söyleyin Reis affetsin beni."

Fitneye geçit yok: Vatandaş dikkatli olmalı

Söz konusu video, sosyal medyada mizah ve eleştiri amacıyla paylaşılsa da, yapay zekanın gerçekliği ne kadar manipüle edebileceğini bir kez daha gözler önüne serdi. Uzmanlar, özellikle seçim süreçleri ve siyasi gerilim dönemlerinde bu tür "deepfake" içeriklerin toplumu kutuplaştırmak ve yanlış yönlendirmek için birer silah olarak kullanılabileceğine dikkat çekiyor.