Dünyada yalnızca Kaz dağları ve çevresinde yetişen “Dağ Sümbülü” astımdan nefes darlığına kadar bir çok hastalığa iyi geliyor.

Soğanlı kök bitkilerinin pek çoğunda olduğu gibi dağ sümbülünün soğanında da alkaloidler bulunuyor. Alkaloidler düşük dozlarda çok kuvvetli etki gösteren, yatıştırıcı özelliğe sahip bileşikler.

Anadolu kültüründe kullanımı

Dağ sümbülü, Anadolu irfanı içinde doğal yaşam ortamında korunduğu dönemlerde daha geniş bir yayılım gösterip; hoş rengi, kokusu ve içerdiği sağlıklı bileşenlerle gıda ve deva olarak yöre halkına fayda sağlıyor.

Soğanı çiğ ya da pişmiş halde sofralarda bulunur, sirkede saklanarak sos yapılırdı. Çiçek yapraklarından doğal boya elde edilirdi.

Sirkede saklanan dağ sümbülü soğanları, çeşitli rahatsızlıklarda ağrı kesici ve yatıştırıcı etkisinden faydalanmak üzere yenilirdi.

Soğan yumrusu ezilerek yapılan yara merhemi topuk çatlaklarında, cilt hastalıklarında, açık yaralarda tampon görevi üstlenmekteydi.

Dağ sümbülü çiçeğinin yapraklarından elde edilen çay içilir; balgam söktürücü, idrar söktürücü ve terletici özelliği ile kullanılır, toksin atımını kolaylaştırırdı.

Keza dağ sümbülü çiçeğinin bir cam kavanoz içinde zeytinyağında güneş altında 30-40 gün bekletilip süzülmesiyle elde edilen mavi renkli yağ, merhem olarak cilt lekelerinde, kuruluklarında ve antimikrobiyel özelliğiyle cilt yaralarında kullanılırdı.

Bal mı, dağ sümbülü mü?

Besin değeri, enerji ve sağlık açısından bal açık ara daha güçlü ve güvenli bir seçenektir. Dağ sümbülü (Muscari türleri) doğrudan yenilebilir veya tıbbi olarak tüketilebilir güçlü bir besin kaynağı değildir; aksine bazı türleri toksik (zehirli) bileşikler içerdiği için doğrudan tüketimi risklidir.