Dijital mecralara telif vermeyen, içeriklerden aslan payını cebe indiren ve dijital zorbalıktan geri adım atmayan Google toplumsal ve ahlaki değerleri bir kez daha hiçe saydı. Televizyonlar ile aynı reklam pastasında yer alan, ancak denetime bile tabi tutulmak istemeyen YouTube'un kirli yüzü biz kez daha açığa çıktı!

REKLAM ADI ALTINDA SKANDAL VİDEOLAR YAYINDA!

İngiltere'de BARB'ın YouTube kanallarının televizyon ekranlarındaki izlenmelerini takip etmeye yönelik hamlesini mahkeme kararı ile yasaklanması tartışmalara yol açmıştı. Bağımsız kurumlarca denetlenmeyi reddeden YouTube'da uyuşturucu, alkol, sigara ve kumar özendirici videoların reklam olarak sunulduğu ortaya çıktı.

UYUŞTURUCU KUMAR VE SİGARAYA ÖZENDİRİCİ DAVRANIŞLAR

Özellikle çocukların ve gençlerin karşısına çıkabilecek Blackwater Holylight - Spades isimli videodaki skandal görüntülere hiçbir filtre ve yasak uygulanmaması tepki topladı. Skandal videoda, kadınların ve erkeklerin birlikte uyuşturucu kullandığı görülürken, kumar ve sigaraya özendirici davranışlar da yer aldı.

ŞEFFAFLIK VE DENETİM TARTIŞMALARI BİR KEZ DAHA GÜNDEMDE!

SABAH reklam pastasında TV'ler ile yarışan YouTube'un denetim mekanizmalarından yargı kararları ile korunmasını gündeme taşımıştı.

Konuyla ilgili sabah.com.tr'ye değerlendirmelerde bulunan Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, "YouTube'un kendi izlenme verilerini üretmesi ve bu veriler üzerinden reklam pazarında güçlü bir konum elde etmesi, bağımsız denetim ve şeffaflık tartışmalarını beraberinde getiriyor. Televizyonlar ile aynı reklam pastasından pay alan YouTube'un izlenme performansını kendi ölçüm sistemi üzerinden ortaya koyması 'adil' değil. YouTube'un gerçek izleyici gücünün televizyonla aynı standartlarda ölçülmesi gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.

YENİ BİR DÜZENLEME ŞART!

Prof. Dr. Kırık RTÜK düzenlemelerinin yeterli düzeyde olmadığına da dikkat çekerek bu platformları denetlemek için daha kapsamlı bir düzenlemenin yapılması gerektiğini vurgulamıştı. Kırık, "RTÜK Kanunu güncellenmeli, dijital yayıncılığın bugünkü koşullarına uygun hale getirilmeli ve küresel platformların hukuki sorumlulukları ile algoritmik şeffaflık yükümlülükleri güçlendirilmelidir. 2018 yılında internet yayınlarının RTÜK denetimine alınması önemli bir adımdı ancak bugün gelinen noktada bu düzenlemeler yeterli değil.

YouTube, Instagram ve X gibi küresel platformlar artık yalnızca içerik paylaşım mecraları değil, reklam gelirlerini yönlendiren ve kamuoyunu etkileyen dev medya kuruluşları haline geldi. Üstelik bu platformların Türkiye'de elde ettikleri reklam gelirleri ve pazar payları konusunda bağımsız denetim ve şeffaflık tartışmaları sürüyor. Dijital Hizmet Vergisi gibi uygulamalarda beyan esasına dayalı sistemin bulunması da gelirlerin doğrulanması ve etkin denetimi konusunu önemli hale getiriyor" ifadelerini kullanmıştı.