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FETÖ iltisakı ve yürütülen soruşturmalar kapsamında Sözcü TV ve internet sitesine sabah saatlerinde düzenlenen operasyon ile kanala kayyım atanması, siyaset sahnesindeki kirli ittifakı ve ilkesizliği bir kez daha gözler önüne serdi. Terörsüz Türkiye süreci boyunca ulusalcılık maskesiyle DEM Parti ve Eş Genel Başkan Tülay Hatimoğulları'nı hedef tahtasına oturtan Sözcü cephesi ile her fırsatta toplumu geren DEM Parti, iktidar karşıtlığı paydasında buluştu.

DÜN “PKK SEVİCİ” DİYORLARDI

Sözcü gazetesi yazarları ve yayın organları, uzun süredir “Terörsüz Türkiye” adımları üzerinden DEM Parti'ye ağır şekilde yükleniyordu. Sözcü yazarı Rahmi Turan, kaleme aldığı yazıda Hatimoğulları ve partisinin tutumunu sert sözlerle hedef almış, DEM Parti'yi “Öcalan ve PKK'nın siyasi temsilcisi” olarak tanımlamıştı. Partinin Eş Başkanı Tülay Hatimoğulları’nın âdeta “savaş kazanmış bir komutan edasıyla” konuştuğunu ileri süren Turan, şunları yazmıştı:

“DEM Partililer çadır çadır gezip, Türk askerine kurşun sıkan teröristleri övüyor. Bunu bilinçli olarak özellikle yapıyor ve insanlarımızı âdeta tahrik etmek istiyorlar! DEM Parti milletvekillerinin (gerçekten terörsüz, huzurlu bir Türkiye istiyorlarsa) akıllarını başlarına toplaması, Türk halkının sinir uçlarıyla oynamaması gerekiyor!”

Rahmi Turan, Sözcü'de yayımlanan bir diğer yazısında da Nusaybin'deki sınır olayları üzerinden DEM Parti'yi doğrudan sorumlu tutarak, “Görünen hazin tablo, DEM Parti yandaşlarının 'Al sancağımızı söndürme niyetlerinin' alçakça bir provası gibiydi” ifadeleriyle hedef almıştı. Benzer şekilde Sözcü TV ekranlarında gazeteci İsmail Saymaz DEM Partilileri hedef alıyordu. Murat Ağırel de canlı yayında DEM Parti yöneticisi Tayip Temel’in Öcalan’a yönelik ifadelerine sert çıkıyordu.

DEM BUNLARI UNUTTU MU?

Biri sözde ulusalcılık üzerinden, diğeri ise sözde Kürt meselesi üzerinden toplumu germeye çalışan bu iki odak, Sözcü TV'ye yönelik operasyonun hemen ardından tüm geçmişi bir kalemde sildi. Kendisine ve partisine "PKK sevici" ve "zehirli dil kullanıyor" diyen Sözcü'nün imdadına ilk yetişen isimlerden biri DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları oldu.

Hatimoğulları, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Sözcü TV'ye sahip çıkarak, “Artık yeter! Kayyımı olağan bir yönetim biçimi haline getiremezsiniz! Halk TV'den sonra şimdi de Sözcü TV'ye kayyım atandı. Bu kayyım düzenini kabul etmiyoruz. Gözaltındaki yöneticiler derhal serbest bırakılmalı, kayyım kararı kaldırılmalıdır” ifadelerini kullandı.

DÜŞMAN KARDEŞLER

Düne kadar birbirlerine en ağır ithamlarla saldıran, farklı argümanlarla toplumu kutuplaştırmaya çalışan Sözcü ve DEM Parti'nin, bağımsız yargı organlarının operasyonu karşısında tek ses olması kamuoyunda büyük tepki çekti. Sağduyulu vatandaşlar, “Tülay Hatimoğulları, Sözcü'nün kendisi ve partisi hakkında sarf ettiği o ağır sözleri nasıl içine sindiriyor? Dün birbirine düşman kesilenlerin bugün iktidar karşıtlığında sergilediği bu dayanışma nasıl bir kardeşliktir?” sorularını gündeme getirerek tepkilerini gösterdiler.