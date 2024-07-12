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Ekonomi Ne Araplar ne Ruslar! İngilizler ve Almanlar o ilimize akın etti! Türkiye'ye geliyor, sayıları 1,5 milyonu geçti
Ekonomi

Ne Araplar ne Ruslar! İngilizler ve Almanlar o ilimize akın etti! Türkiye'ye geliyor, sayıları 1,5 milyonu geçti

Yeniakit Publisher
2024-07-12 20:47:00 - 2024-07-12 20:56:44
Ne Araplar ne Ruslar! İngilizler ve Almanlar o ilimize akın etti! Türkiye'ye geliyor, sayıları 1,5 milyonu geçti

Arapların vazgeçilmez ülkesi olan Türkiye'ye son dönemde İngiliz ve Alman turistler ilgi duyuyor. Türkiye'deki o ilimizi en çok ziyaret eden İngilizler ve Almanlar oldu. Şu ana kadar Türkiye'ye yıl sonunda 1,5 milyonun üzerinde kişi geldi.

13 mavi bayraklı plajıyla deniz, kum, güneş isteyen tatilcilerin gözde rotalarından olan Didim, Apollon Tapınağı ve Milet Antik Kenti'yle de kültür turizminde öne çıkıyor. Didim, İngiliz ve Alman turistlerin yoğun talebiyle 2024 yazında hareketli bir sezon geçiriyor.

Ne Araplar ne Ruslar! İngilizler ve Almanlar o ilimize akın etti!

Geleneksel olarak İngiltere pazarından yoğun ziyaretçi çeken kent, aynı zamanda yaşamlarını burada sürdürmek isteyen çok sayıda İngilize de ev sahipliği yapıyor. Bu yıl yabancı turist sayısının arttığı ilçedeki otellerde, İngilizlerin yanı sıra Alman turistlerin de yoğun talebiyle doluluk önemli ölçüde arttı.

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay ilçenin ağırladığı yabancı turist sayısının geçen yıla göre arttığını, 700-800 bin civarında olan yıllık ortalama turist sayısının yıl sonunda 1,5 milyonun çok üzerine çıkacağına inandığını belirtti.

Hareketliliğinin sebebi: Fiyat performans dengesi

Otel işletmecisi Burak Karakaya, temmuz ayında otelin tamamen dolu olduğunu, ağustos ayı için de yüzde 90 seviyesinde olduklarını ancak son dakika rezervasyonlarıyla bunun da dolacağını tahmin ettiklerini söyledi. Oteldeki misafirlerin yüzde 40'ının İngiliz, yüzde 30'unun ise Almanlardan oluştuğunu aktaran Karakaya, "Bu bizim için sevindirici bir durum. Gelen turistlerin hepsi de memnun ayrılıyor. Didim'de böylesi hareketliliğin sebebinin fiyat performansla ilgili olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
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