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Ekonomi Ne Araplar ne de Ruslar bu kez o ülkeden geliyor: En çok oradan Türkiye'yi ziyaret ettiler
Ekonomi

Ne Araplar ne de Ruslar bu kez o ülkeden geliyor: En çok oradan Türkiye'yi ziyaret ettiler

Yeniakit Publisher
2024-05-27 22:03:00 - 2024-05-27 22:12:23
Ne Araplar ne de Ruslar bu kez o ülkeden geliyor: En çok oradan Türkiye'yi ziyaret ettiler

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre, 2024 yılının Ocak-Nisan döneminde Türkiye’yi ziyaret eden turist sayısı geçen yıla göre yüzde 11,75 artışla 12 milyon 678 bin 959’a ulaştı. Türkiye’ye milyonlarca turistin gelmesiyle bu artış, Türkiye’nin turizm sektöründe önemli bir büyüme kaydettiğini gösteriyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre, 2024 yılının Ocak-Nisan döneminde Türkiye’yi ziyaret eden turist sayısı geçen yıla göre yüzde 11,75 artışla 12 milyon 678 bin 959’a ulaştı. Bu artış, Türkiye’nin turizm sektöründe önemli bir büyüme kaydettiğini gösteriyor.

2024 yılının ilk dört ayında, Türkiye’ye en fazla ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Almanya, yüzde 16,20 artışla 1 milyon 122 bin 930 ziyaretçi ile birinci sıraya yerleşti. Rusya Federasyonu ise 1 milyon 78 bin 294 ziyaretçi ile ikinci sırada yer aldı. İran, yüzde 51,78 gibi büyük bir artış oranıyla 946 bin 437 ziyaretçi göndererek üçüncü sırada yer aldı. Bu ülkeleri Bulgaristan ve İngiltere takip etti.

ALMANLAR RUSLARI GERİDE BIRAKTI

Nisan ayında Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında da Almanya, 434 bin 863 kişi ile birinci sırada yer aldı. Rusya Federasyonu yüzde 4,07 artışla 396 bin 155 kişi ile ikinci sırada bulunurken, İngiltere yüzde 18,01 artışla 330 bin 112 kişi ile üçüncü oldu. Bu dönemde Bulgaristan ve İran da önemli sayıda ziyaretçi gönderdi.
GEÇEN YILIN VERİLERİ

Geçtiğimiz yılın Ocak-Nisan döneminde ise durum farklıydı. O dönemde Türkiye’ye en fazla ziyaretçiyi 1 milyon 153 bin kişi ile Rusya Federasyonu göndermişti. Almanya’dan gelen ziyaretçi sayısı 966 bin, Bulgaristan’dan 797 bin, İran’dan 623 bin ve İngiltere’den 529 bin olarak kaydedilmişti.

Bu yılın verileri, Almanya’nın Rusya’yı geride bırakarak Türkiye’ye en fazla turist gönderen ülke olduğunu gösteriyor. Ayrıca, İran’dan gelen ziyaretçi sayısındaki büyük artış da dikkat çekiyor. Bu veriler, Türkiye’nin turizm sektöründe çeşitlenme ve büyüme yaşadığını ortaya koyuyor.
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Yorumlar

hüda partili

Hey güzel Allahım hey!Ne acayiplikler dönüyor bu alçak dünyada?Zaten dünya arapçada alçak demektir.Küffarı denize döktüğümüz günlerden bugünlere nasıl geldik?Bugünlerde şu kadar fazla cenabetli ülkemize geldi diye seviniyorsunuz yöneticiler bunun acısını hesap gününde tadacaksınız.
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