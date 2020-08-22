Ne altın ne dolar ne de gümüş! Satan bin pişman... Para basıyor

Dünyada ve ülkemizde ölümlere neden olan koronavirüs pandemisinin sıfır otomobil üreticileri üzerindeki olumsuz etkisi, dövizdeki artışla birleşince ikinci el otomobilde yüksek talep oluşturdu.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Adana Oto Alım Satım Komisyoncuları Esnaf Odası Başkanı Mehmed Güveloğlu, dikkat çeken ifadeler kullandı.

"İkinci el otomobil, altın ve dövizden daha fazla kazandırıyor"

Güveloğlu, ikinci el otomobil yatırımcılarının, altın ve dövize yatırım yapanlardan daha fazla kazandığını söyledi.

Bu durumu sıfır otomobil üretimindeki beklenen artışın olmamasını bağlayan Mehmed Güveloğlu, böyle devam ederse fiyatlardaki artışın süreceğini belirtti.

Güveloğlu, açıklamalarını şu ifadelerle tamamladı:

"İnsanlarımız ikinci elin yanı sıra hasarlı araçlara da ilgi göstermeye başladı. Normaline göre yüzde 30-35 daha ucuz. Vatandaşlar gerekli tamirlerini yaptırarak kullanıyorlar"

Adana'de uzun yıllar oto galericilik işi yaptığını belirten Kubilay Yardım, normalde yüzde 5-10 kar marjıyla çalıştıklarını ancak koronavirüsten sonra araç bulmakta güçlük çektiklerini ve fiyatların dalgalandığını kaydetti.

İkinci elde adeta talep patlaması olduğunun altını çizden Yardım, "Döviz kurları ve altın düzeldiğinde normale döneceğini düşünüyoruz. 5-10 gün içerisinde arabaların fiyatları 5-10 bin TL artıyor. Keşke 6 ay önce arabalarımı vitrine çekip kapatsaymışım, hiç satmasaymışım daha karlıymışım. 200 bin TL'ye aldığım arabayı 235 bin TL'ye bulamıyorum" dedi.