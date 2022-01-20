Ne altın ne dolar ne de gümüş! Dünyaca ünlü milyarder parasını ona yatırdı

Forbes'a göe 17,9 milyar dolarlık servetin sahibi olan,yakın gelecekte yıldızı en fazla patşayacak metalin 'bakır' olduğunu iddia etti.

Kendisi de Rusya'nın en büyük bakır madenlerinden birinin (Udokan Copper) sahibi olan Usmanov, bakırı "düşük karbon ekonomisi"ndeki önemli rolü nedeniyle "yeni altın" olarak adlandırdı.

Usmanov, 2040 yılına kadar bakıra olan talebinin 2,7 kat artacağını, bu metalin yenilenebilir enerji teknolojileri için çok önemli olacağını belirtti.

Usmanov, Dünya Ekonomik Forumu (WEF) web sitesinde yazdığu makalede, "Bakır, düşük karbonlu ekonomilerde ve yüksek teknoloji endüstrilerinde vazgeçilmez rolü nedeniyle genellikle 'yeni altın', 'yeni petrol' ve hatta 'geleceğin metali' olarak anılacak. Uluslararası Enerji Ajansı'ndan alınan verilere göre, 2040 yılına kadar temiz enerji teknolojilerinde kullanılan mineraller ve metaller arasında bakır, nikel ve grafit talebinin hakim olacağı öngörülüyor" dedi.

Mayıs 2020'de Dünya Bankası, 2050 yılına kadar, temiz enerji teknolojilerine yönelik artan talebi karşılamak için bakır, grafit, lityum ve kobalt gibi minerallerin üretiminin yaklaşık yüzde 500 artabileceğine dair bir rapor açıkamıştı.

Goldman Sachs analistleri 2020'de enerjiden inşaata pek sektörde kullanılan bakırın fiyatının yüzde 22'den fazla arttığına dikkat çekti.