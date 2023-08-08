  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Altın tahminleri bir bir tutan Hatice Kolçak 'Bu fragmandı' diyerek duyurdu: O tarihten sonra altın uçacak

Marmara depremi çatlağı! Bazıları gi̇di̇yor Mersi̇n’e bazıları gi̇di̇yor tersi̇ne!

Ne altın ne dolar ne de euro! Necmettin Batırel vatandaşı zengin edecek yatırım aracını Türkiye'ye duyurdu

Bu sezon başlıyor! Futbolun yeni kuralları tek tek açıklandı

İşi gücü eylem, provokasyon! Akit binasını basan Taksiciler Odası kontak kapatacak...

Kötü haber! 147 yıllık dev hastane iflas etti

Yasağı böyle deliyorlar! İki̇nci̇ el satışında yeni̇ oyun peydah oldu!

Edirne-Giresun arası NOTAM ilan edildi! Türkiye dünyanın merakla takip ettiği o silahını test edecek

İBB’ye tepki yağdı! İETT durağında Merhum Menderes’e büyük saygısızlık

Olacak iş değil gerçekten! Ayçiçek yağına 150 lira birden zam
Ekonomi Ne altın ne dolar ne de euro! Necmettin Batırel vatandaşı zengin edecek yatırım aracını Türkiye'ye duyurdu
Ekonomi

Ne altın ne dolar ne de euro! Necmettin Batırel vatandaşı zengin edecek yatırım aracını Türkiye'ye duyurdu

Yeniakit Publisher
2023-08-08 16:07:00 -
Ne altın ne dolar ne de euro! Necmettin Batırel vatandaşı zengin edecek yatırım aracını Türkiye'ye duyurdu

Dolar kurunun düşeceğine yönelik tahminlerde bulunan ekonomist Necmettin Batırel, vatandaşlara para kazandıracak yatırım aracını açıkladı.

Dolarda düşüş beklentisi sürekli gündeme getiren ekonomist Necmettin Batırel, bu kez borsada para kazandıracak şirketleri açıkladı.

Sosyal medya üzerinden bir yazı dizisi paylaşan Necmettin Batırel'in işte o ifadeleri:

Gittikleri gibi geri geliyorlar...

Yeni ekonomi politikası hakkındaki umutlar ve yüksek enflasyon endişesi yerel tasarruf sahipleri ile yabancı yatırımcıları mıknatıs gibi BİST’e çekiyor.. Son iki ayda 2 milyar dolara yakın giriş yapan yabancıların borsadaki payı %30’u aştı. Endeksteki yükselişin üçte ikisi Cuma günü Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan’ın küresel yatırımcılarla yaptığı toplantıdan kaynaklandı. 40’ın üzerinde uluslararası yatırımcıya ekonomi yönetiminin arkasında tam bir politik destek olduğu ve kademeli sıkılaşmanın devam edeceği mesajı verildi. Yeni ekonomi yönetimi ile birlikte yabancı yatırımcının da gittiği gibi geri gelmeye başlaması Borsa İstanbul’u yeni zirvelerle taşıyor.. Merkez Bankasına göre, büyük vergi artışları ve yüksek maaş artışları dolayısıyla, TÜFE yılsonunda %60’a dayanacak. Yüksek enflasyon ortamında, mevduat faizlerinin düşmeye başlamasıyla vatandaş tasarruflarını korumak amacıyla hisselere hücum ediyor.

Bankalar ellerindeki bol likiditeyi %70’e çıkan kredi faizleri dolayısıyla kullandıramadığı için 1 – 3 aylık mevduat faizleri %30’ların altına düştü. Değerleme açısından Türk hisse senetleri çok ucuz olduğu için büyük cazibe kazandı. FactSet denilen, yatırım yöneticileri hedge fonları ve yatırım bankacıları için bilgisayar tabanlı finansal veri ve analiz sağlayan sisteme göre BİST 100’de, önümüzdeki yıl beklenen kazançların 5.8 katı fiyatlandırılmış durumda. Bu rakam Morgan Stanley Capital International (MSCI) tarafından oluşturulan ve yönetilen, Türkiye'deki önde gelen şirketlerin hisse senetlerini içeren bir borsa endeksi için yaklaşık %12. Seçimin hemen ertesinde 29 Mayıs’ta 4580 puanla kapanan endeks bugün 7500 puana dayanmış durumda. 2.74 dolar seviyesine ulaşan endeks bazında son 2 ayda %63 artış var.. Kısa vadeli zirve 3 dolar (8 bin puan) olarak görülüyor. Aşarsa 10 binli seviyeler hedef olacak. Endeks 2013 yılında 4.11 dolarla tarihi zirve yapmıştı. Bu seviye bugün 11 bin puanın üzerini işaret ediyor..
ÖNE ÇIKAN VİDEO

21 Ağustos’a kadar devam edecek olan ikinci çeyrek bilançolarda açıklanan şirket karları tahminleri aşıyor. Özellikle finans sektörü göz kamaştırıyor. Geçen sene ilk 6 ayda 169 milyar lira kar eden bankalar 2023’de bu rakamı %48 artışla 250 milyar liranın üzerine taşıdı. Ama kamu bankalarının karlarında büyük azalma beklendiği için özel bankalar tercih ediliyor. Havacılık sektöründe Pegasus’un karı, THY’yi aşacak. İletişimde TCELL, TTKOM’dan daha yüksek getiri sağlayacak. İhracatçı otomotiv şirketlerinin kazançlarında tahminler aşılacak. Burada dikkat edilmesi gereken, hisse senedinde pozisyon alınan şirketin döviz borcunun seviyesidir. Yüksek borçlar, yüksek karları gölgeler, dikkat edin. Kesinlikle sosyal medyaya bakarak alım yapmayın. Cam, çimento, teknoloji ve gayrimenkul sektörlerinde mutlaka pay sahibi olun. En önemli tavsiye, elinizdeki bütün parayla alım yapmayın, size hareket kabiliyeti sağlayacak, bir miktar TL tutun, Borsa İstanbul Dünya borsalarına örnek bir ralli dönemine girdi. Sabredenlerin kasası dolacak.

'Doları olan biter' demişti! Necmettin Batırel'in son sözleri olay: Dolar kuru 30 lira...
'Doları olan biter' demişti! Necmettin Batırel'in son sözleri olay: Dolar kuru 30 lira...

Ekonomi

'Doları olan biter' demişti! Necmettin Batırel'in son sözleri olay: Dolar kuru 30 lira...

Dolar tahminleri ses getiren Necmettin Batırel'in gram altın tahmini olay: 900 lira birden olacak
Dolar tahminleri ses getiren Necmettin Batırel'in gram altın tahmini olay: 900 lira birden olacak

Ekonomi

Dolar tahminleri ses getiren Necmettin Batırel'in gram altın tahmini olay: 900 lira birden olacak

Dolar sözleri gündem olan Necmettin Batırel'den son tahmin: Doları olan bayram bitmeden bunu yapsın
Dolar sözleri gündem olan Necmettin Batırel'den son tahmin: Doları olan bayram bitmeden bunu yapsın

Ekonomi

Dolar sözleri gündem olan Necmettin Batırel'den son tahmin: Doları olan bayram bitmeden bunu yapsın

Dolar tahminleri gündem olan Necmettin Batırel'den olay çıkış: Hepsi tiyatro! Milleti uyutup 360 bin lira kazanıyorlar
Dolar tahminleri gündem olan Necmettin Batırel'den olay çıkış: Hepsi tiyatro! Milleti uyutup 360 bin lira kazanıyorlar

Ekonomi

Dolar tahminleri gündem olan Necmettin Batırel'den olay çıkış: Hepsi tiyatro! Milleti uyutup 360 bin lira kazanıyorlar

4
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Yinalbey

Bu adam ne diyorsa tersini yapmak lazım

Hotamışlı

Sende atıyın hacı abi dolar düşecek dedin Düşmedi hayal dünyandan da alıntılar yapıyın büyük puntolara gerek yok
TÜM YORUMLARA GİT ( 4 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23