Ne altın ne dolar ne de euro! Necmettin Batırel vatandaşı zengin edecek yatırım aracını Türkiye'ye duyurdu

Dolarda düşüş beklentisi sürekli gündeme getiren ekonomist Necmettin Batırel, bu kez borsada para kazandıracak şirketleri açıkladı.

Sosyal medya üzerinden bir yazı dizisi paylaşan Necmettin Batırel'in işte o ifadeleri:

Gittikleri gibi geri geliyorlar...

Yeni ekonomi politikası hakkındaki umutlar ve yüksek enflasyon endişesi yerel tasarruf sahipleri ile yabancı yatırımcıları mıknatıs gibi BİST’e çekiyor.. Son iki ayda 2 milyar dolara yakın giriş yapan yabancıların borsadaki payı %30’u aştı. Endeksteki yükselişin üçte ikisi Cuma günü Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan’ın küresel yatırımcılarla yaptığı toplantıdan kaynaklandı. 40’ın üzerinde uluslararası yatırımcıya ekonomi yönetiminin arkasında tam bir politik destek olduğu ve kademeli sıkılaşmanın devam edeceği mesajı verildi. Yeni ekonomi yönetimi ile birlikte yabancı yatırımcının da gittiği gibi geri gelmeye başlaması Borsa İstanbul’u yeni zirvelerle taşıyor.. Merkez Bankasına göre, büyük vergi artışları ve yüksek maaş artışları dolayısıyla, TÜFE yılsonunda %60’a dayanacak. Yüksek enflasyon ortamında, mevduat faizlerinin düşmeye başlamasıyla vatandaş tasarruflarını korumak amacıyla hisselere hücum ediyor.

Bankalar ellerindeki bol likiditeyi %70’e çıkan kredi faizleri dolayısıyla kullandıramadığı için 1 – 3 aylık mevduat faizleri %30’ların altına düştü. Değerleme açısından Türk hisse senetleri çok ucuz olduğu için büyük cazibe kazandı. FactSet denilen, yatırım yöneticileri hedge fonları ve yatırım bankacıları için bilgisayar tabanlı finansal veri ve analiz sağlayan sisteme göre BİST 100’de, önümüzdeki yıl beklenen kazançların 5.8 katı fiyatlandırılmış durumda. Bu rakam Morgan Stanley Capital International (MSCI) tarafından oluşturulan ve yönetilen, Türkiye'deki önde gelen şirketlerin hisse senetlerini içeren bir borsa endeksi için yaklaşık %12. Seçimin hemen ertesinde 29 Mayıs’ta 4580 puanla kapanan endeks bugün 7500 puana dayanmış durumda. 2.74 dolar seviyesine ulaşan endeks bazında son 2 ayda %63 artış var.. Kısa vadeli zirve 3 dolar (8 bin puan) olarak görülüyor. Aşarsa 10 binli seviyeler hedef olacak. Endeks 2013 yılında 4.11 dolarla tarihi zirve yapmıştı. Bu seviye bugün 11 bin puanın üzerini işaret ediyor..

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21 Ağustos’a kadar devam edecek olan ikinci çeyrek bilançolarda açıklanan şirket karları tahminleri aşıyor. Özellikle finans sektörü göz kamaştırıyor. Geçen sene ilk 6 ayda 169 milyar lira kar eden bankalar 2023’de bu rakamı %48 artışla 250 milyar liranın üzerine taşıdı. Ama kamu bankalarının karlarında büyük azalma beklendiği için özel bankalar tercih ediliyor. Havacılık sektöründe Pegasus’un karı, THY’yi aşacak. İletişimde TCELL, TTKOM’dan daha yüksek getiri sağlayacak. İhracatçı otomotiv şirketlerinin kazançlarında tahminler aşılacak. Burada dikkat edilmesi gereken, hisse senedinde pozisyon alınan şirketin döviz borcunun seviyesidir. Yüksek borçlar, yüksek karları gölgeler, dikkat edin. Kesinlikle sosyal medyaya bakarak alım yapmayın. Cam, çimento, teknoloji ve gayrimenkul sektörlerinde mutlaka pay sahibi olun. En önemli tavsiye, elinizdeki bütün parayla alım yapmayın, size hareket kabiliyeti sağlayacak, bir miktar TL tutun, Borsa İstanbul Dünya borsalarına örnek bir ralli dönemine girdi. Sabredenlerin kasası dolacak.