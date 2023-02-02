Ne altın ne dolar! İslam Memiş 2023'te vatandaşı zengin edecek yatırım aracını açıkladı

Yatırımcısına üç yılda altı kat kazandıran ve son yıllarda altının tahtını da sallayan gümüş, ‘yeni güvenli liman’ oldu. Yatırımcının ilgisine ilave olarak birçok sanayinin de kullandığı gümüşe talep de her geçen gün artıyor. Uzmanlar, 2023 için gümüşün getirisinden umutlu.

Gümüş, yatırımcının yeni gözdesi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Bir anlamda 'ikinci güvenli liman' diyebileceğimiz bir trende girdi. Son iki yılda gram bazında altı, ons bazında ise iki kattan fazla kazandırdı. 2023 yılında da yükselişini sürdürmesi beklenen gümüşün, altından daha iyi bir performans sergileyeceği ifade ediliyor. Daha da ileri gidip fiyatların dokuz yılın zirvesine yükselebileceğini belirtenler de var. Çok değil 2020'de 2.50 lira olan gümüşün gram fiyatı, şu sıralarda 15 lira seviyelerinde. 2020'de 12 dolar olan gümüşün ons fiyatı ise 25 dolar civarında. Gümüşün fiyatı, en son Şubat 2013'te ons başına 30 dolar seviyesini görmüştü. 1980'de 49.45 dolar seviyesine kadar çıkmıştı.

Risk iştahı fiyatlara yansıyor

Bu alanda uzman isimler, gümüşün iyi bir yatırım aracı haline geldiğini belirtiyor. Gümüş, sadece fiziki olarak alınan bir yatırım aracı da olmaktan çıktığı için, yatırımı çok daha hızlı ve kolay hale geldi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı, ABD büyüme rakamları resesyona dair önemli ipuçları vereceği için gümüş ve altını da etkileyeceğini belirtiyor. Enflasyon, faiz ve büyüme sarmalında, yatırımcının hızlı değişim gösteren risk iştahının fiyatlamalar üzerinde volatiliteyi artıran etkisine şahit oluyoruz. Gümüşü etkileyen iki unsur, dolar endeksinin durumu ve sanayi tarafında gümüş talebi. Dolar endeksi son günlerde düşüş eğiliminde ve bu, gümüş fiyatlarının güçlü kalmasını sağlıyor" dedi.

100 bin TL 595 bin TL oldu

Finans Analisti İslam Memiş, "Gram gümüş, son iki yıldır gram altını tahtından eden değerli bir yatırım aracı oldu. 2020'de 2.50 lira olan gram gümüş, bugünlerde 14.88 liradan işlem görüyor. Yani, 2020'de 100 bin liraya 40 kg gümüş alan yatırımcının bugün 100 bin lirasını 595 bin lira yaptığını gördük. 100 bin liranın aylık sabit getirisi 20 bin 625 lira oldu. Bu, çok büyük bir kazanç ve getiri" şeklinde düşüncelerini açıkladı.

İslam Memiş, altın/gümüş rasyosunun (XAU/XAG) 82 seviyesinde olduğunu da belirterek "Yıllık bazda 74-96 seviyesinden işlemler gerçekleştirdi. Şu an yine yüksek. Yani, bu seviyeden altın ile gümüş almak ucuz anlamında oluyor. Gümüşün hikayesi, altına kıyasla daha farklı. Dünyanın fiziki gümüşe ihtiyacı her geçen gün artıyor. Gümüş değerli bir metaldir ve mücevher, madeni para, elektronik ve fotoğrafta yaygın olarak kullanılan bir element" dedi.

"Hedef olarak 40 doları takip edeceğim"

İslam MEMİŞ / Finans Analisti

2022'de gram gümüş, 9,92'den 14,35'e yükselerek alıcısına yüzde 45 kazandırdı. Gram altın ise yüzde 43. Yıl içerisinde değer artışlarının devam edeceğini tahmin ediyorum. 2022'de 20 lirayı bekliyorduk ancak çok baskılandığı için yükselişini 14.35'e kadar sürdürebildi. Bu yıl 20 lira seviyesinin üzeri, benim için sürpriz olmayacak. Hem rasyo hem ons hem de dolar/TL kurunun gram gümüşe destek vereceğini düşünüyorum. Direnç seviyelerini 16-18-20 lira olarak takip edeceğim. Bu yıl normal getirisi bile gram gümüşü 21 lira işaret ediyor. Gümüşün ons fiyatı ise bugün 23.67 dolar seviyesinde. 23-25 dolar aralığında gezinmeye devam ediyor. Hedef olarak 40 dolar seviyesini takip edeceğim. 26-28-30 dolar seviyeleri, direnç seviyeleri. 30 dolar seviyesini yukarı yönlü kırdıktan sonra yükseliş hızlanabilir. Ons tarafında da bugünlerde gümüşü oldukça ucuz buluyorum.

Kaynak: Para Dergi