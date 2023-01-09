Ne altın ne dolar! Her tahmini tutan Mert Başaran duyurdu: Ufak ufak toplayın! 13 lira birden artacak

Emlak ve Yatırım Uzmanı Mert Başaran, altın ve gümüş yatırımcısına önemli müjdeler verdi.

Ne Var Ne Yok Youtube kanalına konuk olan Mert Başaran, yeni tahminlerini kamuoyu ile paylaştı.

Mert Başaran, 14,50 seviyesinde seyreden gümüş fiyatlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Gümüşü ben sosyal medyadan paylaşıyorum. Teknik analizlere bakmak lazım. Dip yaptıktan sonra yükselişe geçti. Gümüş, fakir fukaranın yatırım aracı haline geldi. 27-28'leri görecek. Gümüş ve altının bu sene yavaş yavaş toplanma yılıdır" dedi.

Altının seçim sonrası patlayacağını belirten Başaran, "Altın hep yukarı gidiyor. Ben 1,5 ay içerisinde 1200 lirayı göreceğini düşünüyorum. Seçimlerden sonra ise 1500-1600 liraları göreceğini düşünüyorum. Altının ons tarafı tırmanacak. Dolarında yükselmesiyle altın ve gümüşte iyi bir yıl olacağını bekliyorum" ifadelerini kullandı.