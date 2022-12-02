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Ekonomi Ne altın ne dolar! Ekonomist Sinem Toplan üstüne basa basa uyardı: 2023 olmadan hemen alın
Ekonomi

Ne altın ne dolar! Ekonomist Sinem Toplan üstüne basa basa uyardı: 2023 olmadan hemen alın

Ekonomist Sinem Karabaşak Toplan, konut fiyatlarının düşmesinin mevcut şartlarda mümkün olmadığını ve yeni yıl öncesinde alınması gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-12-02 12:55:00 -
Ne altın ne dolar! Ekonomist Sinem Toplan üstüne basa basa uyardı: 2023 olmadan hemen alın

Ekonomist Sinem Karabaşak Toplan, Ferda Yıldırım'ın Youtube kanalında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Sinem Karabaşak Toplan, Düzce depremi sonrası akıllara gelen Deprem ve Afet Sigortası konusunda vatandaşları uyardı.

Ev almayan ve fiyatların düşmesini bekleyen vatandaşlara seslenen Toplan, mevcut şartlarda konut fiyatlarının gerilemesinin mümkün olmadığını belirtti.

Toplan yaptığı açıklamada,  "Alan kazanır, satan kaybeder dönemi halen bitmemiş. Almaya devam edebilirsiniz. Hala fiyat artışları devam ediyor. Yeniden değerleme fiyatları gelmeye devam ediyor. Ne kadar erken alırsanız o kadar kar edersiniz. Ne kadar büyüyeceğimizi az çok biliyoruz. Şimdiden almakta fayda var. Çok harcayamayacağımız bir döneme giriyoruz. Deprem sonrası akıllara DASK konusu yeniden akıllara geldi. Bunu yaptıranlar her geçen gün azalıyor. Yani düne kadar 1000 lira olan ödeme seneye 2 bin 200 lira olacak. Hem canımız hem de malımız kıymetli bu anlamda. Bu yüzden ilk mesajı DASK ile vermek lazım. Marmara’da yaşayan halkın yarısı bu sigortayı yaptırmamış durumda. Dünyadaki göç hareketlilikleri artacak. Mesela Avrupalılar enerji krizi nedeniyle ülkemize geliyor. Konut arzına ihtiyacımız olacak. Ev fiyatlarında gerileme beklemiyorum. Deprem filan olmadığı sürece bir düşüş olmaz. Konut almayı ötelemeyin" dedi.

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