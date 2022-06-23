Ne altın ne de dolar! Vatandaşlar parasını oraya yatırmaya başladı

Yeniakit Ankara

İnşaat maliyetlerinde yaşanan artışla birlikte bir süredir inşaat ruhsat başvurularında düşüşler yaşanıyor. Başvuru sayılarına bakıldığında 2022 yılının ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 30 oranında bir düşüş gözleniyor. Bu düşüşe karşın, geçtiğimiz ay açıklanan kredi destek paketleri inşaat sektöründe bir hareketlenme sağladı. Önümüzdeki dönemde konut ihtiyacına yönelik taleplerin karşılanması için yeni teşvik projeleri geliştirildiği takdirde imarlı arsalara olan talebin daha da artması bekleniyor.

İmarlı arsa arayanlar arttı

Konunun uzmanı Emre Erşahin, “Nisan ayından itibaren yatırımcıların imarlı arsa arayışındaki ciddi bir artış gözlemlemekteyiz. Geçtiğimiz yılsonu döviz kurunda yaşanan hareketlenme ve sürmekte olan enflasyon artışı gibi gelişmelerden sonra imarlı arsa arayışı geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 40 artış gösterdi. İmarlı arsalara olan talepteki yükselişin bir benzerine 2020 yılının 2. çeyreğinde şahit olmuştuk. Devam etmekte olan kur artışı ve enflasyon sebebiyle yatırımcılar bu tipteki arsalara yatırım yaparak bir anlamda birikimlerini koruma altına almayı tercih ediyorlar” şeklinde bilgi verdi.

Arsa fiyatları 3 kattan fazla arttı

Arsanın yıllardır en çok gelir sağlayan gayrimenkul yatırımı olduğunun altını çizen Erşahin, “Tapu.com’da 32 binden TL’den 160 milyon TL’ye yüzlerce imarlı arsa satışta. Geçtiğimiz yılın aynı döneminden (Ocak-Mayıs) bugüne dek satışı gerçekleşen arsaların ortalama fiyatlarına baktığımızda fiyatların 3 kattan fazla artarken, satış adetlerinin de yüzde 20 artış gösterdiğini görüyoruz. Yatırımcılar özellikle büyük tutarlı arsalar yerine küçük ve orta ölçekli imarlı arsalara yöneliyor. İmarlı arsalara proje geliştirildiğinde bu arsaların yatırımcısına her zaman daha çok kazandırdığını söyleyebiliriz” ifadelerini kullandı.