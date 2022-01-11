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Ekonomi Ne altın ne de dolar! Ramazan Kurtoğlu Türk insanı için en önemli yatırımı açıkladı
Ekonomi

Ne altın ne de dolar! Ramazan Kurtoğlu Türk insanı için en önemli yatırımı açıkladı

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ramazan Kurtoğlu, toprağa yatırım konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-01-11 16:13:00 -
Ne altın ne de dolar! Ramazan Kurtoğlu Türk insanı için en önemli yatırımı açıkladı

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ramazan Kurtoğlu, dünyayı büyük bir gıda krizinin beklediğini ve toprağa, tarıma yatırım konusunda uyarılarda bulundu.

Ramazan Kurtoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye için en büyük risk gıda kıtlığıdır. Gerek iç kaynaklı gerekse küresel olarak son 30 yılın en yüksek enflasyonu tırmanıyor. 2021'de kurufasülye hariç bütün gıda ürünlerinde düşüş var. İthalat zor -çiftçi acilen teşvik ve desteklenmeli" dedi.

Vatandaşların toprağa yatırım yapması konusunda tavsiyelerini yineleyen bulunan Kurtoğlu, "Bir karış toprağınız varsa ekiniz özellikle ata tohumu ile. Büyük şehirlerle deniz sahillerinin gözden düşeceği iç kesimler ile kıyı kesimlerin yaylalarının yaşamak için önem kazanacağı bir dönem başladı. NATO raporuna göre nüfusu 600 bin 3 milyon 10 milyonu geçen yer artan riskli" ifadelerini kullandı.

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