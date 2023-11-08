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Ekonomi Ne altın ne de de dolar! Tunç Şatıroğlu ilk kez böyle konuştu: dolar kuru için analiz! Yabancılar Türk borsasın talep..
Ekonomi

Ne altın ne de de dolar! Tunç Şatıroğlu ilk kez böyle konuştu: dolar kuru için analiz! Yabancılar Türk borsasın talep..

Yeniakit Publisher
2023-11-08 17:53:00 - 2023-11-08 18:19:23
Ne altın ne de de dolar! Tunç Şatıroğlu ilk kez böyle konuştu: dolar kuru için analiz! Yabancılar Türk borsasın talep..

Altın, dolar, euro ve gümüşün performansı merak içerisinde bekleniyor. Para Piyasaları Uzmanı Tunç Şatıroğlu'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Yabancıların yatırım yapmadan önce bazı koşullar talep ediyorlar diyen Şatıroğlu, Dolar o rakamı görmesi gerek diyerek değerlendirmelerde bulundu.

Tunç Şatıroğlu, dolar kuruna ilişkin dikkat çekici bir analiz yaptı. Şatıroğlu, doların normalde kaç TL olması gerektiğini hesaplayarak aynı zamanda yabancı yatırımcılara da tavsiyelerde bulundu.

Dolar borcu olanlar veya dolar yatırımı bulunanlar, dolar kurundaki fiyat değişikliklerini büyük bir merakla takip ediyor. Bu nedenle, ekonomistlerin analizlerine büyük bir ilgi gösteriyorlar. Ünlü ekonomist Tunç Şatıroğlu, dolar kuru konusunda bir analiz yaptı.

Tunç Şatıroğlu’nun dikkat çektiği önemli konu, yabancı yatırımcıların dolar kuruna olan talepleri. Şatıroğlu, bu konuda şunları söyledi:

“Yabancı yatırımcılar Türkiye’ye yatırım yapmadan önce bazı koşullar talep ediyorlar. İlk olarak, seçim sonuçlarını bekliyorlar ve aynı zamanda enflasyonun düşmesini istiyorlar. Bazı tahminlere göre enflasyonun Mayıs ayından itibaren azalacağını bekliyorlar. Sonrasında, bugünkü kurdan 33 TL’ye yükselmesini istiyorlar, böylece dolarlarını satarak zarar etmekten kaçınmak istiyorlar. Ayrıca, faiz oranlarının en az yüzde 45 seviyesine çıkmasını bekliyorlar. Bu şartlar altında, Türkiye’ye yatırım yapmayı düşünebiliriz diyorlar.”

Tunç Şatıroğlu’nun açıklamalarına göre, bu şartlar altında yabancı sermayenin Türkiye’ye girişi mümkün olabilir, ancak kolay bir süreç olmayacak. Seçim sonuçlarına ve diğer değişkenlere bağlı olarak koşullar değişebilir diyen Şatıroğlu ayrıca, enflasyonla yeterince mücadele edilmediğini belirtti.
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Dolar kurunun hesaplamalarıyla ilgili olarak, Şatıroğlu, “Dolar kurundaki artış, para arzındaki artışla aynı hızda ilerlemek zorunda olmasa da sonunda dolar kurunu yakalayabilir veya aşabilir. Dolar kurunun kendiliğinden düşmeyeceğini unutmamamız gerekiyor. Şu an için dolar kurunun düşmesi mümkün görünmüyor. Ancak yarın dolar kurunun 35 TL’ye çıkması ve fazla olduğu düşünüldüğünde, piyasa dolar kurunu düşürebilir.” şeklinde açıklamalarda bulundu.

Şatıroğlu, para arzı ve enflasyonu göz önüne alarak dolar kurunun şu anda 32,17 TL olması gerektiğini belirtti. Bugünkü kurdan daha düşük bir fiyatla dolar alındığında, hala avantajlı olduğuna işaret etti. Ancak gelecekte, dolar kurunun 33 TL’yi aşabileceğini ve seçim sonrası para arzının artması durumunda dolar kurunun daha da yükselebileceğini tahmin etti. Şatıroğlu, dolar kurunun ne zaman 32 TL seviyesine ineceğini kestirmenin zor olduğunu ve dolar kurunun bazı müdahalelerle kontrol altına alındığını vurguladı.

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