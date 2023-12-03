Ndombele'nin elindeki yemek gündem olmuştu... Gerçek ortaya çıktı!

Galatasaray'ın yaz transfer döneminin son günlerinde kadrosuna kattığı Fransız orta saha Ndombele, tartışılmaya devam ediyor.

Devre arasında takımdan gönderilmesine kesin gözle bırakılan yıldız oyuncu, Okan Buruk'un verdiği şansları da değerlendiremedi.

Fazla kilolarıyla sosyal medyanın gündemini meşgul eden Ndombele, Pendikspor maçında kameralara verdiği görüntüyle yine futbolseverlerin diline dolandı.

Maç öncesinde takımlar sahaya çıkmadan yedek kulübesine doğru yürürken parmaklarıyla dişlerini karıştıran Ndombele, dalga konusu oldu. Galatasaraylı taraftarlar, fazla kiloları ve performansıyla eleştirilen Fransız futbolcu için sosyal medyada birçok yorum yaptı.

Son olarak yıldız oyuncu, maç sonunda stadyumdan çıkarken elinde yemek paketiyle görüntülendi.

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Maç sonrası Ndombele'nin elindeki yemeğin herkese verildiği ifade edilirken, kimi futbolcunun yemeğini yediği kimi futbolcunun ise yemeğini beraberinde çıkardığı belirtildi.

Bu sezon Galatasaray formasıyla toplamda 10 resmi maçta forma giyen 26 yaşındaki orta saha, gol katkısı yapamadı ve beklentilerin altında kalan bir performans sergiledi.