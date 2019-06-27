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NCR Hospital’de Hydrafacial uygulaması başladı

NCR Hospital Dermatoloji Ünitesinde son yılların popüler cilt bakım uygulaması olan HydraFacial işlemlerine başlandı.

27 Haziran 2019 Perşembe 10:44
NCR Hospital’de Hydrafacial uygulaması başladı

NCR Hospital Dermatoloji Ünitesinde son yılların popüler cilt bakım uygulaması olan HydraFacial işlemlerine başlandı.


Güzel bir cildin ana unsurları olarak kabul edilen, dört bakımı bir arada sunan ve dört mevsim uygulanabilen hydrafacial ile daha temiz, aydınlık, nemli ve ince kırışıklıkları giderilmiş bir cilde kavuşmak mümkün olabiliyor. Bu popüler uygulama Gaziantep’teki NCR Hospital Dermatoloji ünitesinde uygulanmaya başlandı.


Hydrafacial uygulaması


HydraFacial yüz, boyun ve dekolte başta olmak üzere cilde derinlemesine bakım yapan, cildin beslenip nemlenmesini sağlayan, ölü dokunun uzaklaştırılmasının imkan sunan dolayısı ile, kombine işlemlerden oluşan yeni nesil bir medikal bakım uygulamasıdır. Zamanla yıpranıp sağlığını yitiren cildin kaybettiği formunu, nem, vitamin ve mineral desteğiyle geri kazandırmayı amaçlar. Öncelikli olarak cildi derinlemesine temizleyerek toksinlerden arındırır ve daha dayanıklı, esnek, ışıltılı bir cilde sahip olmanıza yardımcı olur. Aynı zamanda ince çizgiler, güneş lekeleri ve aşırı yağlanma üzerinde de etkili olan HydraFacial, gözenekleri açarak siyah noktalardan arındırmanın yanı sıra akne tedavisi için de kullanılır.


Klasik cilt bakımından farkı


Klasik cilt bakımından farklı olan Hydrafacial’da cildinize buhar verilip herhangi bir sıkma işlemi yapılmaz. Dolayısıyla herhangi bir kızarıklık ya da beklenmedik etki görülmez. HydraFacial MD sistemi (Vortex) isimli özel bir teknolojiye sahip başlıkla çalışır. Basınçla püskürtme yapan bu başlıkla cilt, derinlemesine temizlenir, ölü hücrelerden, siyah noktalardan ve aşırı yağdan rahatlıkla arındırılır. Ciltte mikro düzeyde soyma işlemi yapılarak tıkalı gözenekler açılır. Açılmış gözeneklere antioksidan, hyaluronik asit ve peptid içeren solüsyonlar verilerek cildin nemlenmesi ve beslenmesi sağlanır. Ciltteki lekelenmeler ve ince kırışıklıklar içinse ayrıca özel serumlar ve Led Terapi sistemleri uygulanarak tedavi sağlanır. Led Terapi sisteminde mavi ışık akneyi oluşturan bakterileri yok ederek porları temizlerken; ince kırışıklıklar için kırmızı led tedavisi elastin-kollajen lifleri uyarır ve cildi sıkılaştırır. Bu yeni nesil cilt bakımını en özel ve güvenilir kılan da Hydrafacial’in‘En iyi Cilt Tedavi Ödülü’ yanında, FDA (Amerikan Gıda ve İlaç Kurumu) onayı alan tek cilt bakım cihazı olmasıdır.


Uygulama sıklığı


HydraFacial uygulama süresi yaklaşık yarım saattir ve cildin ihtiyacına göre 4-8 seans arası değişiklik gösterir. İstenilen cilde ulaşıldıktan sonra sonucun korunması için ayda bir yapılacak tekrarlar yararlı olacaktır. Ayda bir yaptırılamıyorsa senede dört kez olacak şekilde üç ayda bir yaptırılmasını tavsiye edilmektedir. Çünkü cildimiz her gün çevresel faktörlere maruz kalır bu nedenle düzenli bakım, cilt güzelliği ve sağlığı için önem taşır.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 10:44
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