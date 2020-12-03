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Spor NBA'de Russell Westbrook ve John Wall takası yapıldı
Spor

NBA'de Russell Westbrook ve John Wall takası yapıldı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, yıldız basketçisi Russell Westbrook'u, John Wall ve birinci tur draft hakkı karşılığında Washington Wizards'a takas yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-12-03 15:54:00 -
NBA'de Russell Westbrook ve John Wall takası yapıldı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, yıldız oyuncusu Russell Westbrook'u, John Wall ve birinci tur draft hakkı karşılığında Washington Wizards'a takas etti.

Sezonun en başarılı oyuncusuydu

NBA'de yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala önemli bir takas gerçekleşti. Kulüplerden yapılan açıklamaya göre, Wizards, 2017'de sezonun en değerli oyuncusu seçilen Westbroook'u, Houston Rockets'tan kadrosuna kattı. Karşılığında ise takımın önemli oyuncularından John Wall ve birinci tur draft hakkını Rockets'a verdi.

Oklahoma City Thunder'da 2008-19 sezonları arasında forma giymesinin ardından geçen sezon Houston Rockets'a geçen ve 9 kez all-star seçilen 32 yaşındaki Westbrook, 878 maçta 23,2 sayı, 8,3 asist, 7,1 ribaunt ve 1,7 top çalmalık performans gösterdi.

NBA'de 2010 yılından bu yana sadece Wizards forması giyen 30 yaşındaki oyun kurucu Wall ise forma giydiği 573 karşılaşmada 19 sayı, 9,2 asist, 4,3 ribaunt ve 1,70 top çalma ortalamasıyla oynadı.

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