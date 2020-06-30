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Spor

NBA'de Nets forması giyen 2 oyuncuda koronavirüs tespit edildi

Yeniakit Publisher
2020-06-30 10:53:36 -
NBA'de Nets forması giyen 2 oyuncuda koronavirüs tespit edildi

NEW YORK (AA) - Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Brooklyn Nets'te oynayan Spencer Dinwiddie ve DeAndre Jordan, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Dinwiddie, Amerikan internet sitesi The Athletic'e yaptığı açıklamada, Jordan da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını belirtti.

Jordan, sezonun kaldığı yerden devam edeceği Orlando kentine gitmeyeceğini, bazı belirtiler gösterdiğini söyleyen Dinwiddie ise durumunun belirsiz olduğunu ifade etti.

Koronavirüs salgını nedeniyle askıya alınan NBA 2019-20 sezonu, 31 Temmuz'da Orlando kentindeki ESPN Wide World Spor Kompleksi'nde devam edecek.

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