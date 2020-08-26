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Aktüel NBA'de Milwaukee Bucks ile Orlando Magic maçı ertelendi
Aktüel

NBA'de Milwaukee Bucks ile Orlando Magic maçı ertelendi

Buckslı basketbolcuların polisin siyahi Amerikalı Jacob Blake'i arkadan vurarak ağır yaralamasını protesto etmek için maça çıkmadıkları öne sürüldü

Yeniakit Publisher
2020-08-26 23:48:16 -
NBA'de Milwaukee Bucks ile Orlando Magic maçı ertelendi

ANKARA (AA) - Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off ilk turunda Milwaukee Bucks ile Orlando Magic arasındaki bugün yapılması planlanan serini 5. maçı ertelendi.

ABD basınında yer alan haberlerde, son olarak ABD'nin Wisconsin eyaletinde polisin siyahi Amerikalı Jacob Blake'i arkadan vurarak ağır yaralamasını protesto eden Milwaukee Buckslı basketbolcuların, TSİ 23.00'de başlaması planlanan serinin 5. maçına çıkmama kararı aldığı iddia edildi.

Konu hakkında NBA'den resmi açıklama yapılmazken, maçın ertelendiği bilgisi verildi. Seride Milwaukee Bucks'un Orlando Magic karşısında 3-1 üstünlüğü bulunuyor.

ABD'de George Floyd isimli siyahi vatandaşın polis şiddeti sonucunda öldürülmesinin ardından Minneapolis'te başlayan protestolar tüm ülkeye yayılmış ve "Siyahilerin Hayatı Önemlidir" (Black Lives Matter) hareketine dönüşmüştü.

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