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Spor NBA'de Mavericks'i yenen Clippers konferans yarı finaline kalan son takım oldu
Spor

NBA'de Mavericks'i yenen Clippers konferans yarı finaline kalan son takım oldu

Amerikan Basketbol Ligi play-off'larında Dallas Mavericks'i 126-111 yenen Los Angeles Clippers, ilk tur serisini 4-3 kazandı ve konferans yarı finaline yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-06-07 10:18:00 -
NBA'de Mavericks'i yenen Clippers konferans yarı finaline kalan son takım oldu

NBA play-off'larına bir maçla devam edildi. Batı Konferansı ilk tur serisi son maçında Clippers, Staples Center'da Mavericks'i ağırladı.

Konuk takım mücadelenin ilk çeyreğini 38-35 önde kapatsa da Clippers devre arasına 70-62 üstün girdi. İkinci yarıda da skor üstünlüğünü sürdüren Clippers, üçüncü periyodunu 100-85 önde bitirdiği karşılaşmadan 126-111 galip ayrıldı.

Seriyi 4-3 kazanan Clippers, Batı Konferansı yarı finalinde Utah Jazz ile eşleşti.

Los Angeles ekibinde Kawhi Leonard, 28 sayı, 10 ribaunt, 9 asist, Marcus Morris 23 sayı, Paul George 22 sayı, 10 asistle galibiyete katkı sağladı.

Mavericks'te Luka Doncic'in 46 sayı, 14 asist, 7 ribaunt, Dorian Finney-Smith'in 18 sayı, 10 ribaunt ve Kristaps Porzingis'in 16 sayı, 11 ribauntluk performansları mağlubiyeti önleyemedi.

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