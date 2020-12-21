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Spor NBA'de Los Angeles Lakers'tan Kyle Kuzma'ya 3 yıllık yeni kontrat
Spor

NBA'de Los Angeles Lakers'tan Kyle Kuzma'ya 3 yıllık yeni kontrat

Yeniakit Publisher
2020-12-21 17:25:05 -
NBA'de Los Angeles Lakers'tan Kyle Kuzma'ya 3 yıllık yeni kontrat

İSTANBUL (AA) - Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) son şampiyonu Los Angeles Lakers, Kyle Kuzma ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

NBA'in internet sitesinde yer alan haberde, Lakers'ın Kuzma ile 40 milyon dolar karşılığında 3 yıllık anlaşma sağladığı belirtildi.

Kısa ve uzun forvet pozisyonlarında görev yapabilen 25 yaşındaki ABD'li oyuncu Kuzma, 2017'de 1. tur 27. sıradan draft edilmişti.

Kuzma, geçen sezon Lakers formasıyla maç başına 12,8 sayı, 4,5 ribaunt ortalamaları yakalamıştı.

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