NBA’da Trump’a ilginç protesto

NBA’de sabaha karşı oynanan maçlarda oyuncular ve teknik ekip personelleri Trump'un açıklamaları sonrası Beyaz Saray’da yaşanan olayları protesto etti. Gecenin ilk maçı olan Miami Heat – Boston Celtics maçı öncesinde her iki takımda ortak bir açıklama yaparak protesto amaçlı maça çıkmamayı düşünmediklerini söyledi. Açıklamada, ‘’ 2021, yeni bir yıl. Ancak bazı şeyler değişmedi. Bu gece ağır bir yükle oynuyoruz ve ülkemizin başkentindeki olayları savunanlara ve protestoya katılanlara farklı davranıldığını biliyoruz. Geçtiğimiz baharda yaşanan olaylar ile bugün yaşananlar arasında büyük farklar olduğunuz görüyoruz. Bugün yasadışı şekilde hareket eden protestoculara verilen cesaret sonrasında yapmamız gereken daha çok şey olduğunu biliyoruz. İnsanların hayatlarına neşe getirmeye çalışmak için bu akşamki maça çıkmakta kararlıyız. Ancak toplumuzdaki adaletsizlikleri unutmamalıyız ve bu sorunları vurgulamak için çalışmalıyız. ‘’ ifadeleri kullanıldı.