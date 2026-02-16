NBA yıldızından anlamlı hareket! İsrail 254 gazeteciyi katletti
Dünyaca ünlü NBA yıldızı Kyrie Irving, Gazze’de İsrail saldırıları sonucu hayatını kaybeden 254 gazeteciyi unutmadı. Los Angeles’ta düzenlenen NBA All-Star maçında, üzerinde "Press (Basın)" yazılı özel bir tişörtle görüntülenen Irving, tişörtün içine gizlediği "Dünyaya gerçekleri gösteren Gazze'deki sevgili gazetecilerimize ithaf edilmiştir" notuyla Siyonist zulme karşı en net duruşu sergiledi. Daha önce de kefiye takarak Filistin'e destek veren 33 yaşındaki yıldız, mazlumun sesi olmaya devam ediyor.
Dallas Mavericks forması giyen ABD'li basketbolcu Kyrie Irving, NBA All-Star maçında Gazze'de öldürülen gazetecilere destek mesajı içeren bir tişörtle görüntülendi.
ABD'nin Los Angeles şehrinde oynanan NBA All-Star maçını izleyen Irving'in üzerinde "Press (Basın)" yazılı tişörtü giydiği görünürken tişörtün iç kısmında ise "Dünyaya gerçekleri gösteren Gazze'deki sevgili gazetecilerimize ithaf edilmiştir" ifadesi yer aldı.
Daha önce Gazze ve Filistin'e desteğiyle gündeme gelen 33 yaşındaki yıldız, Gazze'deki soykırıma dikkati çekmek için bir basın toplantısında kefiye takmıştı.
