0553 313 94 23

NBA All-Star'da ilk 5'ler belirlendi

- Batı Konferansı'nın kaptanlığını Los Angeles Lakers'tan LeBron James, Doğu Konferansı'nın kaptanlığını ise Milwaukee Bucks'tan Giannis Antetokounmpo yapacak

25 Ocak 2019 Cuma 10:48
NBA All-Star'da ilk 5'ler belirlendi


İSTANBUL (AA) - 68'inci NBA All-Star maçında Doğu ve Batı Konferanslarında ilk 5'te yer alacak basketbolcular belirlendi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, ABD'nin Charlotte kentindeki Spectrum Center'ın ev sahipliğinde 17 Şubat'ta gerçekleştirilecek 68. NBA All-Star maçında takım kaptanları ve sahaya ilk 5'te çıkacak oyuncular belli oldu.

NBA All-Star organizasyonu için en çok oyu alan oyunculardan Los Angeles Lakers'ın yıldızı LeBron James, Batı Konferansı'nın, Milwaukee Bucks'ın Nijerya asıllı Yunan basketbolcusu Giannis Antetokounmpo ise Doğu Konferansı'nın kaptanlığını yapacak.

Batı Konferansı'nın ilk 5'i LeBron James'in yanı sıra Kevin Durant, Stephen Curry (Golden State Warriors), James Harden (Houston Rockets) ve Paul George'dan (Oklahoma City Thunder) oluştu.

Doğu Konferansı'nın ilk 5'inde ise Giannis Antetokounmpo'nun yanı sıra Kyrie Irving (Boston Celtics), Kemba Walker (Charlotte Hornets), Kawhi Leonard (Toronto Raptors) ve Joel Embiid (Philadelphia 76ers) yer aldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 10:48
  1. All-Star
  2. Giannis Antetokounmpo
  3. LeBron James
  4. NBA

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Endonezya'daki sel ve heyelanda ölü sayısı artıyor
    1. Endonezya'daki sel ve heyelanda ölü..
    2. Yılmaz Özdil nitelikli dolandırıcı mı?
    3. İran'da tutuklu eski ABD askeri..
    4. Anayasa Mahkemesi Başkanı belli oldu
    5. ABD'de silahlı bir grubun üyeleri..
    6. Milli boksörün gözü Avrupa..
    7. TV+ ile milyonlarca film tutkunu, 400..
    8. İranlı gazetecinin ABD'de gözaltına..
    9. İran 12 bin askerle tatbikata başladı
    10. BDDK'dan yönetmelik değişikliği
    11. Engellilerin eğitiminde yeni dönem
    12. "Sadece oyuncu değil, teknik direktör..
    13. İran ordusundan geniş çaplı tatbikat
    14. Suriyeli çocukların eğitimine ‘kilit..
    15. Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı..
    16. Terör örgütü DEAŞ'ın sözde "Adana..
    17. "Allah'tan ümit kesilmez. Devlet bütün..
    18. Yeni Malatyaspor, İstanbul'da 3 puana..
    19. "CHP'de genel başkanlık krizi çıkacak"
    20. Celta Vigo'da ayın futbolcusu Okay..
    Abdullah Gül destekçisi CHP'li konuştu! 'Bana hep kayınço der. Beni aradı ve...'
    Abdullah Gül destekçisi CHP'li konuştu! 'Bana hep kayınço der. Beni aradı ve...'
    Maduro'ya darbeyi desteklemişti... Flaş askeri müdahale açıklaması!
    Maduro'ya darbeyi desteklemişti... Flaş askeri müdahale açıklaması!
    Ulaşım devi şirket iflas etti
    Ulaşım devi şirket iflas etti
    Bakan açıkladı: Türkiye bize ekonomik yardım teklifinde bulundu
    Bakan açıkladı: Türkiye bize ekonomik yardım teklifinde bulundu
    Konya'da patlama! Çok sayıda polis olay yerinde
    Konya'da patlama! Çok sayıda polis olay yerinde

    Günün Karikatürü

    25 Ocak 2019
    AB ve Rusya'dan Venezuela açıklaması! Saflarını seçtiler
    AB ve Rusya'dan Venezuela açıklaması! Saflarını seçtiler
    “Darbenin hiçbir meşruiyeti yok! Ya sen kimsin?”
    “Darbenin hiçbir meşruiyeti yok! Ya sen kimsin?”