Nazmi'ye bu cesaret kimden geliyor? İktidara hancı-yolcu çıkışı...

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Yeni Akit gazetesi 20 yıl önce, 24 Saat gazetesi ile birlikte birçok gazetenin Basın İlan Kurumu'ndan haksız kazanç elde ettiğini deşifre etmişti.

Nazmi Bilgin'in o dönem Yönetim Kurulu Üyesi olduğu Basın İlan Kurumu ise 24 Saat gazetesini değil, Yeni Akit'i cezalandırmıştı. Yeni Akit gazetesi 30 gün ilan durdurma cezasına çarptırılmıştı.

Nazmi Bilgin'in gerçek yüzü tescillendi!

Aradan geçen yıllardan sonra Nazmi Bilgin'in gerçek yüzü ortaya çıktı. Bilgin'in sahibi olduğu 24 Saat gazetesinin Naylon yayın yaptığı belirlendi.

Bilgin'in gazetesinin de aralarında olduğu birçok yayın kuruluşuna, haksız kazanç elde etmeleri sebebi ile ilan yayınlama hakkını durdurma cezası verildi.

Nazmi'ye bu cesaret kimden geliyor?

Nazmi Bilgin kesilen cezadan sonra ilk defa konuştu. Bilgin açıklamasında, iktidarı hedef aldı.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bilgin, gerçek yüzünün deşifre olmasının üzerini, "Olay Basın ilan kurumu ve Anadolu basınını imha etmek üzere görevlendirilen kişilerden kaynaklanıyor." sözleri ile örtmeye çalıştı.

Utanmayıp, etikten bahsetti

Yıllardır naylon yayın yapıp, haksız kazanç elde eden Nazmi Bilgin, utanmayıp etik kurallarından bahsederek, iktidara meydan okudu:

Şimdiye kadar etik ilkelerim nedeniyle kurum yapısı,yapılan hatalar , kurumun uğratıldığı zararlar konusunda kamu oyunda hiçbir tartışmaya girmedim. Artık yeter, hodri meydan.

Basın ilan gelirlerini peşkeş çektirmeyeceğim. Ben hancıyım... hancı... Yolcuların ense traşını hep gördüm. Bana ne yaparlar diye endişelenmeyin...

Yel kayadan ne koparır...