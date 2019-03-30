Nazmi Yılmaz: "Birlikte yaşayıp birlikte yöneteceğiz"

İlçenin sorunlarına yenilikçi çözümler üretmekte kararlı olduklarını belirten Cumhur İttifakı Gaziemir Belediye Başkan adayı Nazmi Yılmaz, “Şeffaf bir belediyecilik sözü veriyorum. Kentimizi hep beraber yöneteceğiz hak ettiği yere getireceğiz” dedi.

7’den 77’ye Gaziemirlilerin görüşlerini almaya büyük özen gösteren Cumhur İttifakı Belediye Başkan adayı Nazmi Yılmaz, Gaziemir Belediyesi olarak, Gaziemir’de toplumsal, kültürel, ekonomik ve çevresel sorunlara yenilikçi çözümler üretmek ve bunları hayata geçirmek adına Gaziemir İnovasyon Merkezi’ni hizmete sokacaklarını söyledi.

Kentin lokomotifi Gaziemir

Gaziemir’in kentin lokomotifi olduğuna dikkat çeken Belediye Başkan adayı Nazmi Yılmaz, “Gaziemir, Ege Serbest Bölgesiyle, Fuar İzmir’i, Adnan Menderes Havalimanı ve farklı işletmeleriyle kentin gelişiminin ana gücüdür. İlçenin kapasitesinin ve potansiyelinin heba edilmesi, İzmir ve ülkenin global rekabette sınıf düşmesi anlamına gelir. Gaziemir’in potansiyelini doğru kullanarak vizyonunu ve vitrinini büyüteceğiz. Bu yerel kalkınma hamlesi için31 Mart yerel seçimi büyük önem taşıyor” dedi.

Seçime sayılı saatler kaldığını hatırlatan Cumhur İttifakı Gaziemir Belediye Başkan adayı Nazmi Yılmaz, ilçede yerel kalkınmaya verilecek desteğin ülke ekonomisine verilecek destek olduğunu dile getirdi. Gönül Belediyeciliği yapacak ekibi için Yılmaz, vatandaşlardan seçim tutanakları seçim kurullarına verilinceye kadar çalışmalarını istedi.