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Gündem Nazlı Ilıcak'ın FETÖ davasında karar!
Gündem

Nazlı Ilıcak'ın FETÖ davasında karar!

Yeniakit Publisher
2023-06-13 18:14:00 - 2023-06-13 18:39:57

FETÖ’nün medya yapılanmasına ilişkin bozma kararının ardından yeniden görülen davada sanık gazeteci Nazlı Ilıcak’ın yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmedildi.

FETÖ silahlı terör örgütünün medya yapılanmasına ilişkin haklarındaki karar 2. kez bozulan sanıklar Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak, Fevzi Yapıcı ve Yakup Şimşek’in yeniden yargılanmalarına başlandı. İstanbul 26.Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmada tutuksuz sanıklar Fevzi Yazıcı, Ayşe Nazlı Ilıcak, Yakup Şimşek ve sanık avukatları hazır bulundu.

Duruşmada Yargıtay’ın bozma ilamı okundu. Görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, bozma ilamına uyulmasını talep etti. Mahkeme, bozma ilamına uyulmasına hükmederek duruşmaya devam etti. Duruşmada savunma yapan sanık Ilıcak, mahkemeden yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasını ve beraatını talep etti. Sanık Yakup Şimşek ile Fevzi Yapıcı da savunmasında yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını ve beraatını istedi. Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, eksik hususların giderilmesini talep etti.

Rapor istenecek

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, aralarında Nazlı Ilıcak'ın da bulunduğu 4 sanık hakkında uygulanan yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirinin devamına hükmetti.

Heyet, sanıklar tarafından yapılan işlemlerin rutin bankacılık işlemi mi olduğu yoksa FETÖ elebaşının talimatından sonra bankayı kurtarmaya veya fonlamaya yönelik olup olmadığına ilişkin rapor istenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

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