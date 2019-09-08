0553 313 94 23

Nazlı Çelik’in şehit olan Tufan Kansuva paylaşımı duygulandırdı!

Sunucu Nazlı Çelik, şehit olan Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva ile ilgili yaptığı paylaşımla duygulandırdı. Çelik, "Sen de gittin mi bırakıp bizi şimdi" ifadesini kullandı.

08 Eylül 2019 Pazar 12:19
Nazlı Çelik’in şehit olan Tufan Kansuva paylaşımı duygulandırdı!

Star TV ekranlarında yıllardır haber sunuculuğu yapan Nazlı Çelik, Mardin'in Omeryan kırsalında terör örgütü PKK'nın saldırısında şehit olan Özel Harekat Şube Müdürü 4'üncü Sınıf Emniyet Müdürü 2 çocuk babası Tufan Kansuva ile olan fotoğrafını paylaşıp yürek burkan bir veda mesajı yayınladı.

"Aynı masada ekmeğini paylaştığım"

Ünlü spiker, "Sen de gittin mi bırakıp bizi şimdi? Bir kahpenin kurşunuyla. Daha dün şehit silah arkadaşlarını anarken, devrelerini uyarırken tedbir konusunda, hiç önemsemedin mi kendini yoksa?... Aynı masada ekmeğini paylaştığım, evlatlarını kucakladığım, özü sözü bir, yüreği kocaman, yıllarını onurlu mücadeleye adamış, vatan sevdalısı, ülke sevdalısı, bayrak sevdalısı, ailesinin kıymetlisi, güzel kardeşim Tufan... Biz senden razıyız, Allah da senden razı olsun. Nur içinde yat." notuyla duygulandırdı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 12:19
  1. Star TV
  2. Nazlı Çelik
  3. Mardin
  4. Özel Harekat Şube Müdürü

YORUM YAZ

  • MilletMillet1 sa önce
    Allah ramet eylesin Şehidimiz bize hakkını helal etsin Malesef ülkemizde kaftacının oğlu mu kızımı bilmem, böyle Ermeni köpekleri savunan pati genel başkanları , sürüsüne bereket gavur sanatçılar varken, şehidimize ancak bize hakkını helal et demek geliyor içimden

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Kahta’da yaz spor okulları sona erdi
  1. Kahta’da yaz spor okulları sona erdi
  2. Gümüşhane-Bayburt Havalimanında..
  3. Su kesintisi yapılacak
  4. Sakarya'da ceset bulundu
  5. ‘Esas hasta benmişim’
  6. Sahabe Safvan Bin Muattal’ı anma..
  7. Tarihi Ulucami’de restorasyon devam..
  8. Bangladeş'te yıldırımlar 7 ayda 246..
  9. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
  10. "Yerel yönetimler yerelin sorunlarıyla..
  11. Alkollü sürücü bir çocuğun hayatını..
  12. İslâm düşmanlarının faaliyetlerine..
  13. Uluslararası İzmir Yarı Maratonu..
  14. Filistin'de okuma yazma bilmeyen oranı..
  15. Bakan Soylu canlı yayında soruları..
  16. Eşinden boşandı, sıfırdan başladı,..
  17. Siirt’te trafik kazası: 2 yaralı
  18. Ailede hukuk
  19. MSB: “İlk müşterek kara devriyesi..
  20. Türkiye’den sel mağduru Sudan halkına..
  21. Sakarya sahillerinde yaz sezonu sona..
  22. “Devrimci” Erdoğan!!
  23. MHP Lideri Bahçeli, Söğüt’te önemli..
  24. ABD ile ilk ortak kara devriyesinin..
  25. Kazada ölen milli futbolcu son..
  26. Trabzonspor'da Gençlerbirliği maçı..
  27. Başkan Oprukçu’dan yeni eğitim ve..
  28. HDP, Yenikapı tiyatrosuyla yırtar mı?
  29. Mardin'de sıcak çatışma...
  30. Fırat'ın doğusunda ilk ortak kara..
28 Şubat zihniyeti İBB'de ortaya çıktı: Başörtülülere skandal sözler!
28 Şubat zihniyeti İBB'de ortaya çıktı: Başörtülülere skandal sözler!
AK Partili isimden, kıyım yapacağı iddia edilen Mansur Yavaş’a ağır sözler: Sana Ankara’yı dar ederiz!
AK Partili isimden, kıyım yapacağı iddia edilen Mansur Yavaş’a ağır sözler: Sana Ankara’yı dar ederiz!
Bu kliple yeni gezinin fitilini ateşlemeye çalışıyorlar... Melih Gökçek'ten uyarı!
Bu kliple yeni gezinin fitilini ateşlemeye çalışıyorlar... Melih Gökçek'ten uyarı!
"Fransız İslam'ı" safsatasının vardığı rezalet boyut: Kadın erkek karma cami bugün açılıyor!
"Fransız İslam'ı" safsatasının vardığı rezalet boyut: Kadın erkek karma cami bugün açılıyor!
Faslı hemşireye ırkçı saldırı! Hastanede Müslüman nefreti
Faslı hemşireye ırkçı saldırı! Hastanede Müslüman nefreti

Günün Karikatürü

8 Eylül 2019
Fehmi Koru, Ali Babacan’ın partisi için tarih verip ekibi duyurdu! Bir de uyarı yaptı
Fehmi Koru, Ali Babacan’ın partisi için tarih verip ekibi duyurdu! Bir de uyarı yaptı
Ahmet Hakan’dan İmamoğlu’na kayyım göndermesi! 'Kıyakların en büyüğü olur'
Ahmet Hakan’dan İmamoğlu’na kayyım göndermesi! 'Kıyakların en büyüğü olur'