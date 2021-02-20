Nazlı Canyurt kimdir neden istifa etti?

Nazlı Canyurt kim? beIN Sports’ta uzun zamandır spikerlik yapan Nazlı Canyurt görevinden ayrıldı. Peki, Nazlı Canyurt niye istifa etti?

Nazlı Canyurt neden istifa etti?

Canyurt, bir süre önce Sergen Yalçın hakkında söylediği sözlerle eleştiri oklarının hedefi oldu. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Karagümrük maçında kırmızı kart görmesi üzerine yorum yapan Canyurt'un "90 dakika hakemi boğmuş boğmuş x hoca" sözleri siyah-beyazlı camiadan tepki almıştı. Sergen Yalçın için ‘x hoca’ ifadesinin kullanan Canyurt ardından özür dilemiştir.

Nazlı Canyurt sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada görevinden istifa ettiğini duyurdu. Canyurt paylaşımında, “10 yıl önce sunuculuğunun başında; heyecanlı, hevesli ve futbolu çok seven bir genç olarak girdim kapıdan. Büyüdüm, geliştim, olgunlaştım. Sadece çok çalışarak, senelerde, böylesi erkek egemen bir sektörün en prestijli programlarına imza attım. Her gün yeni bir şey öğrendim. Aslında uzun zaman önce karar vermiştim ancak yaşadığım ve çoğunuzun bildiği bir olay (o da başka bir zamanın ve başka bir mecranın konusu) sebebiyle bunu erteledim. Şimdi biraz daha ertele dediğim kararımı hayata geçirmenin zamanı geldi” ifadelerini kullandı.

Nazlı Canyurt kimdir?

28 ekim 1987'de İstanbul'da dünyaya gelen Nazlı Canyurt, ilk ve ortaöğrenimi Bahariye ilköğretim okulunda tamamladı. Bostancı Lisesi'ni bitiren Canyurt ardından Balıkesir Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Fakültesi'nde okudu.

Üniversitenin son senesinde NTV Spor'da staj yapan Nazlı Canyurt sonrasında altı ay Londra'da yabancı dil ve Sports Management eğitimi aldı.

1 Eylül 2011'de beIN Sports'ta çalışmaya başlayan Nazlı Canyurt, söz konusu kanalda pek çok program sunuyordu.