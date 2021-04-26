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Spor Nazım Sangare de sakatlandı
Spor

Nazım Sangare de sakatlandı

Fenerbahçe'de Gökhan Gönül'ün yokluğunda sağ bek olarak oynayan Nazım Sangare de sakatlandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-26 16:26:00 -
Nazım Sangare de sakatlandı

Fenerbahçe'nin tecrübeli bek oyuncusu Gökhan Gönül'ün yokluğunda ofansif sağ bek olarak oynayan ve özellikle dünkü Kasımpaşa maçında takımının ileri çıkmasında aktif rol oynayan Nazım Sangare'den de kötü haber geldi.

Fenerbahçe’de dün oynanan Kasımpaşa maçı sonrasında sol bacak arka adalesinde ağrı hisseden Nazım Sangare’de bugün çekilen MR sonrasında bacağında yırtık tespit edildi. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Kasımpaşa ile oynadığımız karşılaşma sonrası sol bacak arka adalesinde ağrı hisseden Nazım Sangare'nin, bugün hastanede çekilen MR sonucunda; sol bacak üst arka kısımda, bir kasta kısmi yırtık (grade 2) saptanmış olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.

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