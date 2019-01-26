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Nazım Hikmet Moskova'da anıldı

Yunus Emre Enstitüsü, Moskova'da "Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı"nın ilk etkinliğini şair Nazım Hikmet'i anarak yaptı

26 Ocak 2019 Cumartesi 00:09
Nazım Hikmet Moskova'da anıldı

MOSKOVA (AA) - Moskova Yunus Emre Enstitüsü (YEE), "2019 Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı"nın Rusya'daki ilk programında, doğumunun 117. yılında şair Nazım Hikmet'i andı.

Moskova'da Nazım Hikmet Kütüphanesi'nde düzenlenen anma programına Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, Moskova YEE Müdürü Ömer Özkan, Rus ve Türk davetliler katıldı.

Rus öğrenciler tarafından Nazım Hikmet'in şiirleri ve şiirlerinden bestelenmiş şarkıların seslendirildiği programda Türk Sanat Müziği dinletisi de yapıldı.

Programda konuşan Büyükelçi Samsar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından bu yılın "Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı" ilan edildiğini hatırlatarak, gelecek günlerde Moskova başta olmak üzere St. Petersburg ve Rusya'nın diğer şehirlerinde de Türkiye’yi tanıtmak için çeşitli programlar düzenleneceğini ifade etti.

Samsar, aynı şekilde Türkiye'de de Rusya'nın tanıtılacağını aktardı.

Şair Nazım Hikmet'i anarak Kültür ve Turizm Yılı'nın ilk etkinliğini yapmaktan büyük memnuniyet duyduğunu söyleyen Samsar, "Bu büyük şair sadece Türkiye'de eserleriyle büyük bir çığır açmamış, aynı zamanda Rus edebiyatına da katkıda bulunmuştur. Eserlerinde insanlığa yönelik evrensel mesaj, Nazım Hikmet'i tarihe mal olmuş önemli bir değer haline getirmiştir." diye konuştu.

Moskova YEE Müdürü Özkan ise Nazım Hikmet'in Türkiye ile Rusya arasında "köprü isim" olduğuna dikkati çekerek, "Türkiye ve Rusya ortak değerlerinden Türkçenin büyük şairi Nazım Hikmet aynı zamanda Rus edebiyatına da katkıda bulunmuş önemli bir isimdir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin başkanlığında 2017'de Moskova'da düzenlenen Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi Toplantısı'nda, iki ülke kültür bakanları tarafından "2019 Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı Niyet Bildirgesi" imzalanmıştı.

Bu çerçevede bu yıl içerisinde iki ülkede pek çok şehirde kültür, sanat ve turizm alanında çeşitli etkinlikler yapılacak.

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Haber Tarihi: 26 Ocak 2019 Cumartesi 00:09
  1. Moskova Yunus Emre Enstitüsü
  2. Nazım Hikmet

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