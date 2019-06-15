Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Merkezi eğitimlere başlıyor

Çankaya’nın yeni kültür ve sanat merkezi Nazım Hikmet’te atölye ve kurs kayıtları başlıyor.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in, hizmet döneminde açtığı Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Merkezi’nde dersler bu ay başlıyor. Merkezde, dramadan karikatüre, resimden modern minyatüre kadar 7 ayrı dalda eğitim verilecek. Atölye ve kurslar için kayıtlar 17 ile 21 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek. Dersler ise 24 Haziran’da başlayacak.

Çocuklar için özel eğitimler

Bu yaz özellikle çocuklara yönelik atölye ve kurslarla dikkat çeken merkezde drama ile çocuk yogası atölyeleri yer alıyor. Yaz boyu devam edecek atölyelerde, çocuğun hem fiziksel hem de zihinsel farkındalığını artıracak çalışmalar planlanıyor.

Merkezde bu yaz açılacak ve kurs ve atölyeler, Çocuk Atölyesi, Drama, Karikatür, İllüstrasyon, Resim, Modern Kaligrafi ve Minyatür atölyelerinden oluşuyor. Oran Mahallesi’nde yer alan Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Merkezi’nde bu yaz gerçekleşecek kurslar ile ilgili tüm bilgileri ve kayıt için gerekli bilgiler 0312 458 90 51 numaralı telefondan alınabiliyor.