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'Nazım en güzel dizeleri Atatürk için yazdı' diyen Genco Erkal, şairin bu şiirini hiç hatırlamıyor!

Nazım Hikmet'in şiir ve tiyatro oyunlarıyla popüler olan Genco Erkal, ünlü şairin Atatürk'e büyük saygı duyduğunu belirterek en güzel dizeleri onun için yazdığını ileri sürdü. Nazım'ın Mustafa Kemal Atatürk'e yazdığı 'Burjuva Kemal' şiirini seslendirmek bir yana, hatırlamaktan bile kaçınan Erkal, şaire o yıllarda verilen ağır hapis cezalarını da görmezden geliyor.

10 Ocak 2019 Perşembe 06:29
'Nazım en güzel dizeleri Atatürk için yazdı' diyen Genco Erkal, şairin bu şiirini hiç hatırlamıyor!

 yeniakit.com.tr 

İslam'a ve öğretilerine yönelik tahammülsüzlüğüyle bilinen ve zaman zaman yakışıksız sözlerle Müslümanları hedef alan tiyatrocu Genco Erkal, dinin insanı özgürleştirmediğini öne sürdü.

Enver Aysever'le bir mülakat gerçekleştiren Erkal, toplumların gelişmesindeki en büyük devrimlerin peygamberler eliyle gerçekleştiğini görmezden gelerek dinlere olan tahammülsüzlüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Yıllardır sosyalist olduğunu vurgulayarak Nazım Hikmet'in şiirleriyle popüler olan Erkal, Nazım'ın Atatürk'e büyük bir saygısının olduğunu dile getirerek en güzel dizeleri onun için yazdığını ileri sürdü.

Cumhuriyet'te yayımlanan mülakatında, "Nâzım’ın da büyük saygısı var. En güzel dizeleri yazmıştır onun için Kuvayi Milliye Destanı’nda. Oradan başlıyor iş. Önce bir antiemperyalist Kurtuluş Savaşı, ardından aydınlanma hareketi, çağdaşlık, laiklik, demokrasi, bütün bunların temeli Atatürk’ün düşüncesinde var." ifadelerini kullanan Erkal, şairin Mustafa Kemal'in cumhurbaşkanlığı döneminde verilen hapis cezaları neticesinde yaşadığı trajedinin etkisiyle kaçtığı Rusya'da ölmesini ise görmezden geliyor.

11 ayrı mahkemede yargılandı, 28 yıl hapis cezası verildi

Mustafa Kemal'in cumhurbaşkanı, İsmet İnönü'nün başbakan olduğu dönemde yakın takip ve tarassut altında bulundurularak büyük çileler çektirilen, 1925'ten 1938'e kadar tam 11 mahkeme tarafından ayrı ayrı yargılanan, aldığı 28 yıl 4 ay ağır hapis cezasıyla birlikte, hayatı boyunca kamu hizmetine girmesi yasaklanan Nazım Hikmet'i az kalsın Kemalist ilan edecek olan Erkal, şairin ünlü romancı Kemal Tahir ile birlikte tek parti döneminde yaşadığı haksızlıklara gözlerini kapatmayı sürdürüyor.

Nazım Oratoryosu'nda Nazım Hikmet'in şiirlerini coşkuyla seslendiren Erkal, şairin 'Burjuva Kemal' şiirini ise ısrarla görmezden geliyor.

Nazım Hikmet'i Mustafa Kemal ile yakınlaştırmaya çalışanlar için işte o şiir:

Trabzondan bir motor açılıyor

Sa-hil-de-ka-la-ba-lık! 

Motoru taşlıyorlar 

Son perdeye başlıyorlar! 

Burjuva kemal'in omuzuna binmiş 

Kemal kumandanın kordonuna 

Kumandan kahyanın cebine inmiş

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 06:29
  1. Trabzon
  2. Nazım Hikmet
  3. Genco Erkal
  4. kemal tahir

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