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Yerel Nazilli’de ikinci kazanın acı sonucu: İki yaralı yaşamını yitirdi
Yerel

Nazilli’de ikinci kazanın acı sonucu: İki yaralı yaşamını yitirdi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Nazilli’de ikinci kazanın acı sonucu: İki yaralı yaşamını yitirdi

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, ekiplerin bir trafik kazasını incelediği sırada meydana gelen ikinci kazada yaralanan Adem Tuna ve Emrah Çağırkan, üç gün sonra hastanede hayatını kaybetti. Toplam 12 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Adem Tuna ve Emrah Çağırkan, 4 Ekim’de saat 01.00 sıralarında Nazilli-Denizli Karayolu’nun Mergen Çayı mevkisinde meydana gelen kazanın ardından Nazilli Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınmıştı. İki yaralı, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaza, 4 Ekim’de saat 01.00 sıralarında Nazilli Denizli Karayolu Mergen Çayı mevkisinde meydana geldi. Aydın istikametine giden bir otomobilin TIR’a arkadan çarptığı kaza sonrası bölgeye polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Güvenlik güçleri kaza ile ilgili incelemelerde bulunduğu sırada Adem Tuna yönetimindeki 09 L 2548 plakalı otomobil, bölgede ikinci kazaya neden oldu. Tuna’nın direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, 09 FS 773 ve 35 APF 852 plakalı otomobillerle 42 FJN 26 plakalı ticari araca çarptı.

Kazada araçlarda sıkışan; Adem Tuna, Emrah Çağırkan, Ü.G., N.Y., Ö.G., M.B., K.D., B.D., G.Y., K.G., M.E., ve M.G. ile birlikte toplam 12 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine adrese gelen itfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçlardan çıkarıldı. Kaza yerindeki müdahalelerin ardından yaralılar ardından ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

İKİ KİŞİ 3 GÜN SONRA HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Tedavi altına alınan yaralılardan sürücü Adem Tuna ve araçta bulunan Emrah Çağırkan, doktorların çabalarına rağmen 3 gün sonra yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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