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Nazilli’de El Sanatları Dekarasyon ve Vitray sergisi açıldı

Nazilli Belediyesi Lütfi Selek Kültür Merkezi ve Sergi Salonu’nda, El sanatlar, Dekarasyon, Vitray sergisi açıldı.

08 Eylül 2019 Pazar 16:25
Nazilli’de El Sanatları Dekarasyon ve Vitray sergisi açıldı

Nazilli Belediyesi Lütfi Selek Kültür Merkezi ve Sergi Salonu’nda, El sanatlar, Dekarasyon, Vitray sergisi açıldı. Açılışı yapılan sergide Başkan Özcan’a kursiyerler tarafından hazırlanan ahşap boyama saat hediye edildi. Sergi açılışına, Nazilli Belediye Başkan Kürşat Engin Özcan, Belediye Başkan Yardımcısı Mert Öreroğlu, CHP’li vekil ve yöneticilerin yanı sıra kursiyerler ile sanatseverler katıldı.


Atıl durumdaki eski ev eşyalarının kursiyerler, Zekiye Yarar, Nurhayat Aydın, Nihal Demirtaş, Fulden Öztop, Semra Konuk, Gülşen İçli, Gülseren Şengül ve Nalan Öreroğlu tarafından yenilendiği serginin açılışında, Belediye Başkanı Özcan kursiyerlerin verdiği emek dolu çalışmalarından dolayı tebrik etti. İlgi ile inceledikleri eserler hakkında bilgiler alan Başkan Özcan, yaptıkları çalışmalar ile tüm bayanlara örnek olmalarından ve aile ekonomisine sağladıkları katkıdan dolayı tebrik etti.


Eski ev eşyalarının yenilerek dekorize edildiği özel çalışmaların 10 gün boyunca Lütfi Selek sergi salonunda sergileneceğini belirten Kurs Öğretmeni Filiz Aydın; “Atıl durumda bulunan eski eşyaları boyama ve doku teknikleri ile yeniliyoruz. Yenileme yaptığımız eşyaların konseptine uygun polyester objelerle dekorasyon çalışmaları yapıyoruz.Ayrıca Vitray çalışmamız ile camların kesilerekşekillendiriyoruz. Bu kursumuzun amacı evde atıl durumdaki eşyaları yenileyerek ev ekonomisine katkı sağlamak” diyerek tüm bayanları yeni dönemdeki kurslara beklediklerini söyledi.


Kurs Öğretmeni Filiz Aydın ayrıca Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ve Belediye Başkan Yardımcımız Mert Öreroğlu ile Belediye çalışanlarına desteklerinden dolayı teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 16:25
  1. sergi
  2. sanat
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