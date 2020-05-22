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Sağlık

Nazilli’de din görevlileri kan bağışında bulundu

Nazilli İlçe Müftülüğü çalışanları ve din görevlileri, Müftü Selami Bayrakçı öncülüğünde Kızılay’a kan bağışında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 13:01:16 -
Nazilli’de din görevlileri kan bağışında bulundu

Nazilli İlçe Müftülüğü çalışanları ve din görevlileri, Müftü Selami Bayrakçı öncülüğünde Kızılay’a kan bağışında bulundu. 55 ünite bağışın Kızılay’ın azalan kan stoklarına destek olacağını ve kanlarının hayat kurtaracağını ifade eden Müftü Bayrakçı, “Ramazan etkinlikleri kapsamında sadaka-i cariye bağlamında yapmış olduğumuz bağışımızın kabul görmesini diliyoruz” dedi.



Nazilli Merkez Koca Cami ve İlçe Müftülük hizmet binası bahçesinde sosyal mesafe kurallarına uygun olarak düzenlenen kan bağışı etkinliğine İlçe Başkanı Mustafa Abak ve yönetim kurulu üyeleri, İlçe Kadın Kolları Başkanı Serpil Ateş Akkaya ve yönetimi de destek verdi. Nazilli’de görev yapan din görevlilerinin yoğun ilgi gösterdiği kan bağışı etkinliğinde İlçe Müftüsü Selami Bayrakçı ve Aydın Kızılay Kan Bağışı Merkezi Müdürü Dr. Rıdvan Şenol ev sahipliği yaptı.


Nazilli Müftüsü Selami Bayrakçı, yaptığı konuşmada, “Diyanet İşleri Başkanlığımızın genelgesi doğrultusundaki Ramazan etkinlikleri kapsamında yer alan etkinliklerden bir tanesi kan bağışında bulunulmasıydı. Özellikle de ramazan ayı içerisinde sadaka-i cariye bağlamında yapmış olduğumuz bağışımızın kabul görmesini diliyoruz. Katılan tüm arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.



Aydın Kızılay Kan Bağışı Merkezi Müdürü Dr. Rıdvan Şenol da; “Nazilli İlçe Müftülüğümüzün önderliğinde özellikle bu günlerde hastalarımızın kan ihtiyacının karşılamak adına Nazilli’deki din görevlilerimizin gerçekleştirdikleri kan bağışı etkinliği için hasta ve hasta yakınları adına teşekkürlerimizi iletiyoruz. Böyle kutsal olan kan bağışı yardımı sayesinde her kan bağışından 3 hayat kurtarıyoruz. Ve özellikle bu yardımın ön planda olması gereken kutsal Ramazan ayımızda iftardan sonra buraya gelen din görevlilerimize ve destek olan herkese tüm hastalarımız adına teşekkür ediyoruz. Her ne kadar korona virüsle mücadele bugünlerde ön planda olsa da rutin kan bekleyen hastalarımız için bağışların devam etmesini bekliyoruz. Herkesi de hayat kurtarmaya davet ediyoruz” dedi.

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