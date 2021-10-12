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Yerel Nazilli ve Milas'ı fırtına vurdu!
Yerel

Nazilli ve Milas'ı fırtına vurdu!

Fırtına, Nazilli ilçesinden sonra Milas’ta da etkili oldu. Birçok mahallede evlerin çatısı uçtu, bazı bölgelerde ağaçlar kökünden devrildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-12 17:54:00 -
Nazilli ve Milas'ı fırtına vurdu!

Saat 14:00 sıralarında Milas’ta başlayan kuvvetli sağanak yağışın ardından Derince, Kandak ve Selimiye bölgelerinde meydana gelen şiddetli fırtınadan hayatı olumsuz etkiledi. Birçok mahallede evlerin çatısı uçtu, bazı bölgelerde ağaçlar kökünden devrildi.

Fırtınanın ardından evlerinin çatısı uçan ve mağdur olan vatandaşlar Milas Belediyesi’nden yardım istedi. Milas Belediyesi ekipleri yardım çağrılarına yerine getirmek için ekipleri sahaya sevk etti.

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