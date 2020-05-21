Nazilli Kanal Yolu projesinde sona gelindi

Kanal Yolu olarak bilinen ve Nazilli’nin en geniş kapsamlı yol çalışmalarından biri olan Yıldıztepe Mahallesi Mehmet Yüzügüler Sokakta kaldırım döşeme çalışmalarına başlandı.

Nazilli Belediyesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesinin ortaklaşa gerçekleştirdiği Kanal Yolu Projesinde sona gelindi. Geçtiğimiz ay araç trafiğine açılan yolda kaldırım döşeme çalışmalarına başlandı.

Kovid-19 ile mücadele çalışmalarının yanı sıra rutin belediyecilik faaliyetlerini de sık sık denetleyerek daire müdürlerinden bilgi alan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Mehmet Yüzügüler Sokak’ta da incelemelerde bulundu.Mahalle sakinleri ile sohbet ederek taleplerini dinleyen Özcan, Nazilli’de hiçbir sorunun baki kalmayacağını söyledi.

Başkan Özcan, hazırlanan program çerçevesinde ilçedeki cadde ve sokakların tamamında ihtiyaç ivediliği göz önünde bulundurularak bakım, onarım ve tadilat çalışması yapılacağını kaydetti.

Çalışmalarından dolayı Başkan Özcan ve ekibine teşekkür eden mahalle sakinleri, “Başkanımızdan Allah razı olsun. Burada büyük bir çalışma yapıldı ve yolumuz çok güzel oldu. Araçlar ve yayalar hiçbir sorun yaşamıyor. İnşallah Nazilli’mizdeki diğer yollarda bu şekilde yapılır. Hem alt yapısıyla hem de üst yapısıyla burası örnek bir yol oldu. Emeği geçen herkese mahallemiz adına teşekkür ediyoruz” diye konuştu.